Kral Şakir 3 geliyor!
Gösterime girdiği ikinci haftasında 1 milyon seyirciyi sinema salonuna çeken Kral Şakir – Korsanlar Diyarı’nın yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, Cinetalks etkinliğine katıldı.
Mecidiyeköy Cinetech Torun Center’da gerçekleşen organizasyonunda öğrencilerle birlikte Kral Şakir – Korsanlar Diyarı filmini izleyen Varol Yaşaroğlu, gösterimin ardından düzenlenen oturumda izleyicilerin sorularını yanıtladı.
Moderatörlüğünü ünlü sunucu Ceren Akdağ’ın üstlendiği ve Fenerbahçe Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Varol Yaşaroğlu, gençlik hayali olan Kral Şakir karakterinin ortaya çıkış hikayesini anlattı.
Söyleşide Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir’in gördüğü ilgi sebebiyle 3. filminin senaryosunun da yazımına başlandığını söyledi.
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