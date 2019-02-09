Kos Adası’nda ritmik dostluk!
Yunanistan’ın Kos Adası’nda gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Festivali’ne Türkiye’den GS Ataşehir Ritmik Cimnastik Okulu Antrenörü ve öğrencileri davet edildi.
Milli Ritmik Cimnastik sporcumuz ve baş atrenör Elif Zeynep Celep ile birlikte Dilay Erdağı, Lara Alpago, Masal Çelebi ve Ada Çelik’ten oluşan ekip toplam 160 sporcunun yer aldığı festivalde ülkemizi temsil etti.
Yaşları 8-12 arasındaki küçük sporcularımızın antrenörü Elif Zeynep Celep festival hakkında şu bilgileri verdi: “Öncelikle bizleri çok içten karşıladılar ve ilgilerini eksik etmediler. Gösteri günü heyecan doruktaydı. Miniklerimiz gösteri öncesindeki gece neredeyse heyecandan uyuyamadılar. Kızların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Sporcular için büyük bir tecrübe, izleyenler için harika bir deneyimdi. Sporcularımız bu büyük uluslararası festivale renk kattılar. Sevecenlikleri ve gösterileriyle büyük alkış topladılar. Kapanışta sporcularımız cam plaket ile onurlandırıldılar. Sıfırdan başlayıp, üç ay gibi kısa sürede bu düzeye gelmeleri bana göre büyük başarı. Antrenörleri olarak onların bu başarısını görmek beni çok gururlandırdı.”
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