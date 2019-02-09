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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
09.02.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Kos Adası’nda ritmik dostluk!

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Kos Adası’nda ritmik dostluk!

Yunanistan’ın Kos Adası’nda gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Festivali’ne Türkiye’den GS Ataşehir Ritmik Cimnastik Okulu Antrenörü ve öğrencileri davet edildi.

Milli Ritmik Cimnastik sporcumuz ve baş atrenör Elif Zeynep Celep ile birlikte Dilay Erdağı, Lara Alpago, Masal Çelebi ve Ada Çelik’ten oluşan ekip toplam 160 sporcunun yer aldığı festivalde ülkemizi temsil etti.
Yaşları 8-12 arasındaki küçük sporcularımızın antrenörü Elif Zeynep Celep festival hakkında şu bilgileri verdi: “Öncelikle bizleri çok içten karşıladılar ve ilgilerini eksik etmediler. Gösteri günü heyecan doruktaydı. Miniklerimiz gösteri öncesindeki gece neredeyse heyecandan uyuyamadılar. Kızların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Sporcular için büyük bir tecrübe, izleyenler için harika bir deneyimdi. Sporcularımız bu büyük uluslararası festivale renk kattılar. Sevecenlikleri ve gösterileriyle büyük alkış topladılar. Kapanışta sporcularımız cam plaket ile onurlandırıldılar. Sıfırdan başlayıp, üç ay gibi kısa sürede bu düzeye gelmeleri bana göre büyük başarı. Antrenörleri olarak onların bu başarısını görmek beni çok gururlandırdı.”

 

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