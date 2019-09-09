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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Kore’de yarışacak

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Kore’de yarışacak

Yönetmen Ali Aydın’ın ikinci filmi ‘Kronoloji’, prömiyerini Asya’nın en prestijli festivalleri arasında gösterilen, Kore’deki Uluslararası Busan Film Festivali’nde yapacak. Film, festivalin uluslararası yarışma bölümünde ödül için yarışacak.

İLK filmi “Küf” ile 69. Venedik Film Festivali’nde en iyi ilk filme verilen “Lion of the Future” ödülünü ve Selanik Film Festivali’nde de Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan Ali Aydın, ikinci filmiyle de festival yolcusu. Ali Aydın’ın hem yazdığı hem de yönettiği, başrollerini ise Birkan Sokullu, Cemre Ebüzziya, Serkan Keskin ve Tansu Biçer’in paylaştığı “Kronoloji”, dünya prömiyerini Kore’de düzenlenen Uluslararası Busan Film Festivali’nde yapacak. 3-12 Ekim tarihleri arasında 24’üncüsü gerçekleştirilecek festivalin uluslararası yarışma bölümü “Flash Forward”da yer alan “Kronoloji”nin ilk gösterimi 8 Ekim’de gerçekleşecek. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Yapım Desteği alan film, mutlu bir çift gibi görünen Hakan ile Nihal’in hikâyesini konu alıyor.

Çiftin sorunları, Nihal’in birdenbire ortadan kaybolmasıyla açığa çıkıyor.

Kore’de yarışacak


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