Kore’de yarışacak
Yönetmen Ali Aydın’ın ikinci filmi ‘Kronoloji’, prömiyerini Asya’nın en prestijli festivalleri arasında gösterilen, Kore’deki Uluslararası Busan Film Festivali’nde yapacak. Film, festivalin uluslararası yarışma bölümünde ödül için yarışacak.
İLK filmi “Küf” ile 69. Venedik Film Festivali’nde en iyi ilk filme verilen “Lion of the Future” ödülünü ve Selanik Film Festivali’nde de Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan Ali Aydın, ikinci filmiyle de festival yolcusu. Ali Aydın’ın hem yazdığı hem de yönettiği, başrollerini ise Birkan Sokullu, Cemre Ebüzziya, Serkan Keskin ve Tansu Biçer’in paylaştığı “Kronoloji”, dünya prömiyerini Kore’de düzenlenen Uluslararası Busan Film Festivali’nde yapacak. 3-12 Ekim tarihleri arasında 24’üncüsü gerçekleştirilecek festivalin uluslararası yarışma bölümü “Flash Forward”da yer alan “Kronoloji”nin ilk gösterimi 8 Ekim’de gerçekleşecek. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Yapım Desteği alan film, mutlu bir çift gibi görünen Hakan ile Nihal’in hikâyesini konu alıyor.
Çiftin sorunları, Nihal’in birdenbire ortadan kaybolmasıyla açığa çıkıyor.
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