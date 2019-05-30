Köprüler defilesi
IFA Paris / Lüks ve Moda Tasarım Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Köprüler / Bridges” adlı koleksiyon önceki gün Şerefiye Sarnıcı’nda yapılan defile ile tanıtıldı.
Uluslararası moda okulu IFA Paris’in İstanbul’da düzenlediği eğitim programına katılan öğrenciler tarafından hazırlanan “Köprüler / Bridges” koleksiyonu önceki gün Şerefiye Sarnıcı’nda beğeniye sunuldu. Asil Çağıl’ın koreografisini üstlendiği defilede Zeliha Çal, Tuğçe Sarıkaya, Seviye İkbal, Türkan Gedik, Özlem Karaoğlu gibi ünlü mankenler podyuma çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle