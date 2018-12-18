Konser maratonu
2018’de birçok konser veren Ebru Yaşar, önceki akşam da TÜRSAD (Türkiye Otel Satınalma Yöneticileri Derneği) gecesinde sahnedeydi.
Antalya Elit Lara Otel’de konser veren Ebru Yaşar, sahnede ağırladığı minik bir hayranıyla şarkı söyledi. Yaşar, “Büyünce ne olacaksın” sorusuna minik hayranının verdiği “İnsan olacağım” yanıtıyla duygu dolu anlar yaşadı. “Seni yetiştiren anne ve babayı gözlerinden öperim” dedikten sonra hayranını öpen Ebru Yaşar, gözyaşlarına güçlükle hakim oldu.
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