Konser gelirleriyle tekerlekli sandalye alıyorlar...
Maske Orkestra, yeni albümleri Keyif’te yer alan 10 şarkıya birden aynı anda klip çekerek Türk müzik tarihinde bir ilki gerçekleştirdiler...
Sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacıyla bir grup gönüllü iş insanı tarafından 3 yıl önce kurulan Maske Orkestra’nın “Keyif” adlı yeni albümleri çok yakında müzikseverlerle buluşacak. Grup, Türk müzik tarihinde bir ilki gerçekleştirip albümde yer alan 10 şarkıya aynı anda klip çekti. 10 klip, albüm piyasaya çıkar çıkmaz, digital platformlarda yayınlanacak.
Fotoğraf sanatçısı Şenan Kerçin grubu
Maske Orkestra grubunu fotoğraf sanatçısı ve Maske Matbaa’nın sahibi Şenan Kerçin kurdu. Maske grubu Şenan Kerçin, Hatice Yıldız, Selin Selviler, Tayfun Yılmaz, Eyüp Karaarslan, Özgür Parlak, Alp Tiner, Ergin Demirel, Emre Demirhan, Özkan Kaya ve Semih Ercan’dan oluşuyor. Grubun kurucusu Şenan Kerçin orkestrada klarnet çalıyor. 1,5 yıldır hazırladıkları Keyif adlı albümleri yakında dinleyicilerle buluşucak. Albümün kayıtları Şenan Kerçin’e ait stüdyoda yapılıp, 10 klip de Şenan Kerçin’e ait tesislerde çekildi. Albüme Keyif adını vermelerinin sebebini müziği keyif almak için yapmaları olduğunu söylüyorlar. Maske Orkestra, üç yıldır çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve kulüplerde konser veriyorlar. Konserlerden elde ettikleri gelirin tamamıyla da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alıyorlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle