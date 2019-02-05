Konser bir saat fotoğraf çektirme üç saat
“Tek Bir Yeminle” şarkısıyla Youtube’da “En Çok İzlenen Videolar” kategorisine zirveden giriş yapan Alper Erözer Kartal Anatolium Marmara AVM'de konser verdi.
Konser alanını hınca hınç dolduran hayranları genç şarkıcıyı alkış ve çığlıklarla karşıladı.Alper Erözer’e ulaşmak isteyenler sahne önünde izdihama neden oldu.
Genç kızlar konser sonunda kulisin kapısına dayanınca Alper Erözer, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi. 1 saat konser veren genç şarkıcının hayranlarıyla fotoğraf çektirmesi 3 saat sürdü.
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