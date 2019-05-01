Komedyen değil oyuncuyum
İrem Sak, geçtiğimiz günlerde Women’s Fitness’a verdiği röportajda kariyer planlarını anlattı, kendini komediyle kısıtlamayacağını açıkladı: “Kendimi komedi oyuncusu olarak kısıtlamayı istemiyorum. Ben oyuncuyum.”
KARİYERİ boyunca ağırlıklı olarak komedi türünde yapımlarda kendini gösteren İrem Sak, kariyerini bu çizgiyle sınırlandırmak istemediğini söyledi. Komediden drama geçiş yapan Sak, inandığı bir proje için 25 kilo almaktan da çekinmeyeceğini ifade etti: “Kendimi komedyen ya da komedi oyuncusu olarak kısıtlamayı hiç istemedim. Ben oyuncuyum, her rolün hakkını vermek isterim. Sadece ‘Öğretmenim, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?’ mantığı ile bildiğim yerden başladım; komedi. Ekranda/beyazperdede güzel görünmek gibi bir kaygım olmadığı için de skeçlerde ve filmlerde o an rolün, sahnenin hakkı neyse onu verdim. İki gün sonra ‘rol için 25 kilo al’ ya da ‘saçını kazıtalım’ derlerse tabii canım sıkılır ama senaryo iyiyse yapacak bir şey yok. Mesleğimi çok seviyorum.”
Benden anne olur mu?
İlk drama tecrübesini “This Is Us”ın yerli versiyonu ile yaşayan İrem Sak, bu işin kendisini çok heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi: “Bu drama sevdası sinema filmleri ile kanıma girdi. O alanda biraz zayıf olduğumu hissettim ve bu beni cidden heyecanlandırdı. Dizinin ilk bölüm senaryosunu yazın Roma’da okudum. Tek tedirgin olduğum nokta ‘Benden anne olur mu?’ydu ama bununla ilgili tek bir eleştiri bile duymadım. Şanslıyım, bu sezonun en bomba işlerinden birinde olmak gurur verici.”
İrem Sak, hayatında özel biri olmadığını söyledi, “Gerçek aşkı bulduğum zaman haberiniz olur, saklayamam, saklamam” dedi.
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