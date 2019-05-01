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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Komedyen değil oyuncuyum

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Komedyen değil oyuncuyum

İrem Sak, geçtiğimiz günlerde Women’s Fitness’a verdiği röportajda kariyer planlarını anlattı, kendini komediyle kısıtlamayacağını açıkladı: “Kendimi komedi oyuncusu olarak kısıtlamayı istemiyorum. Ben oyuncuyum.”

KARİYERİ boyunca ağırlıklı olarak komedi türünde yapımlarda kendini gösteren İrem Sak, kariyerini bu çizgiyle sınırlandırmak istemediğini söyledi. Komediden drama geçiş yapan Sak, inandığı bir proje için 25 kilo almaktan da çekinmeyeceğini ifade etti: “Kendimi komedyen ya da komedi oyuncusu olarak kısıtlamayı hiç istemedim. Ben oyuncuyum, her rolün hakkını vermek isterim. Sadece ‘Öğretmenim, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?’ mantığı ile bildiğim yerden başladım; komedi. Ekranda/beyazperdede güzel görünmek gibi bir kaygım olmadığı için de skeçlerde ve filmlerde o an rolün, sahnenin hakkı neyse onu verdim. İki gün sonra ‘rol için 25 kilo al’ ya da ‘saçını kazıtalım’ derlerse tabii canım sıkılır ama senaryo iyiyse yapacak bir şey yok. Mesleğimi çok seviyorum.”
Benden anne olur mu?
İlk drama tecrübesini “This Is Us”ın yerli versiyonu ile yaşayan İrem Sak, bu işin kendisini çok heyecanlandırdığını da sözlerine ekledi: “Bu drama sevdası sinema filmleri ile kanıma girdi. O alanda biraz zayıf olduğumu hissettim ve bu beni cidden heyecanlandırdı. Dizinin ilk bölüm senaryosunu yazın Roma’da okudum. Tek tedirgin olduğum nokta ‘Benden anne olur mu?’ydu ama bununla ilgili tek bir eleştiri bile duymadım. Şanslıyım, bu sezonun en bomba işlerinden birinde olmak gurur verici.”

İrem Sak, hayatında özel biri olmadığını söyledi, “Gerçek aşkı bulduğum zaman haberiniz olur, saklayamam, saklamam” dedi.

 

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