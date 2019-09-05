Komedi dolu kaçış öyküsü
Yönetmen koltuğuna Berat Özdoğan’ın oturduğu “Dert Bende” adlı filmin vizyon tarihi belli oldu.
Yapımcılığını Ümit Kantarcılar ve Makinist Film’in üstlendiği komedi filmi, 4 Ekim’de izleyici ile buluşacak. Oyuncu kadrosunda Kantarcılar’ın yanı sıra Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur ve Onur Dilber’in yer aldığı “Dert Bende”, arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarmaya çalışan bir grubun trajikomik hikayesini konu alıyor.
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