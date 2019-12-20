KÃ¶ftecide Ekmek ArasÄ± Tiyatro

AtangÃ¼r'Ã¼n "Hacivat KÃ¶ftecisi" adÄ±nÄ± verdiÄŸi iÅŸ yerine gelenleri, duvarlardaki KaragÃ¶z-Hacivat figÃ¼rleri, geÃ§miÅŸte ve bugÃ¼n tiyatroya, sanatÄ±n diÄŸer dallarÄ±na gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ sanatÃ§Ä±larÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ve gazete kupÃ¼rleri karÅŸÄ±lÄ±yor.



Sanat kokusunun kÃ¶fte kokusuna karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± mekanÄ±n asÄ±l sÃ¼rprizi ise alt katÄ±ndaki oda tiyatrosu.Â



AtangÃ¼r'Ã¼n, geleneksel TÃ¼rk tiyatrosunun son temsilcisi Ä°smail HakkÄ± DÃ¼mbÃ¼llÃ¼'nÃ¼n kavuÄŸunu teslim ettiÄŸi, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n sevilen oyuncularÄ±ndan "MÃ¼nir Ã–zkul"un adÄ±nÄ± verdiÄŸi oda tiyatrosunda her cuma "KaragÃ¶z ve Hacivat" gÃ¶lge oyunu seyirciyle buluÅŸuyor.



"Ekmek ArasÄ± Tiyatro" grubunu da oluÅŸturan AtangÃ¼r, belirli gÃ¼nlerde 8 kiÅŸiden oluÅŸan grubuyla seÃ§tikleri eserleri sahneliyor.



DÃ¶rt Ã§ocuk babasÄ± Kemal AtangÃ¼r,Â 22 yÄ±ldÄ±r her cuma akÅŸamÄ± sahnede olduÄŸunu sÃ¶yledi. Cuma akÅŸamlarÄ± perde arkasÄ±na geÃ§erek KaragÃ¶z ve Hacivat oynattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AtangÃ¼r, bunun artÄ±k gelenekselleÅŸtiÄŸini, oyunun tarihini bile duyurmaya gerek kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.







LokantacÄ± bir babanÄ±n Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya geldiÄŸini dile getiren AtangÃ¼r, ÅŸÃ¶yle devam etti: "1998 yÄ±llÄ±nda babamÄ±n vefatÄ±ndan sonra lokantacÄ±lÄ±k mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmek bana nasip oldu fakat ben tiyatroya meraklÄ±ydÄ±m. Tiyatroyu da icra etmek istiyordum. LokantanÄ±n alt katÄ±na bir oda tiyatrosu yaptÄ±m. Salonumuz kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa doluyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda her cumartesi de oluÅŸturduÄŸum ekiple oyunlar oynuyoruz. Moliere'den, kendi yazdÄ±ÄŸÄ±m oyunlardan, TÃ¼rk klasiklerinden oyunlar oynuyoruz. Tiyatro seyircisini, kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa devamlÄ± olmak suretiyle oluÅŸturduk. Herkes bu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸten memnun."

Her kÃ¶ÅŸesi tarih kokan bir kentte sÃ¼rekli KaragÃ¶z-Hacivat oynatmanÄ±n, sanat icra etmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AtangÃ¼r, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ne zaman gelirlerse gelsinler misafirlerimiz, onlarÄ± geri Ã§evirmeyiz. Tokat kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸehirdir, havasÄ± yumuÅŸaktÄ±r kÄ±ÅŸÄ± da yazÄ± da kararÄ±nca geÃ§er. Ä°nsanÄ± mÃ¼layimdir, Tokat'Ä±n yerlisi yabancÄ±yÄ± sever. Hz. Mevlana, 'Tokat'a gitmek gerek.' diyor. Evliya Ã‡elebi Seyahatnamesi'nde Tokat'Ä± Ã¶vÃ¼yor. Sulusokak'Ä± meÅŸhur, 900 adÄ±mda 900 yÄ±llÄ±k tarihi gezme gÃ¶rme imkanÄ±nÄ±z oluyor. SelÃ§uklu, Ä°lhanlÄ±, OsmanlÄ± ve Cumhuriyet dÃ¶nemi bir aradadÄ±r, kaynaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Konya'dan sonra ilk defa yapÄ±lan Mevlevihane Tokat'tadÄ±r."



AtangÃ¼r, 25 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun liseyi ve Ã¼niversiteyi gastronomi Ã¼zerine okuduÄŸunu, onun da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kuÅŸak olarak lokantacÄ±lÄ±ÄŸa devam ettiÄŸini belirterek, "AynÄ± zamanda hem KaragÃ¶z hem de tiyatroda benim yolumdan giderek inanÄ±yorum ki birkaÃ§ sene iÃ§inde yetkin bir sanatÃ§Ä± olacak, benden devraldÄ±ÄŸÄ± 'ekmek arasÄ± tiyatro' geleceÄŸini devam ettirecektir." diye konuÅŸtu.



