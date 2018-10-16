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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.10.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Koffie ile ekim ayına veda

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Koffie ile ekim ayına veda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali’nde Parklarda Caz bölümünün en sevilen, en dinamik gruplarından Koffie, Hollanda Konsolosluğu’nun katkılarıyla 31 Ekim Çarşamba akşamı Salon’a konuk oluyor.

İstanbul Caz Festivali’nin yeşille cazı bir araya getiren etkinliği Parklarda Caz kapsamında bu sene Beylikdüzü Yaşam Park’ta ve Fenerbahçe Khalkedon’da iki konser veren ve festival izleyicilerini kendilerine hayran bırakan Koffie Hollanda Konsolosluğu’nun katkılarıyla yeniden İstanbul’a geliyor.

İlhamını Fela Kuti, James Brown, Red Hot Chili Peppers, Miles Davis, The Roots gibi büyüklerinden alan Koffie, afropunk ritimleriyle 31 Ekim Çarşamba akşamı Salon’un temposunu yükseltecek.

Koffie ile ekim ayına veda

2013’te piyasaya sürdükleri ve kendi adlarını taşıyan ilk albümleri “Koffie”nin ardından büyük bir Avrupa turnesine çıkan Hollandalı ekip bu albümden kısa süre sonra, 2013 senesinde ikinci kez stüdyoya girdi ve “Eh Lady” adlı albümleri ortaya çıktı. North Sea Jazz, Zwarte Cross, Oerol, Dunya and Roots Festival Amsterdam gibi birçok festivalin aranan yüzü haline gelen grup, Belçika, Macaristan ve İsviçre başta olmak üzere sayısız Avrupa kentinde verdikleri konserlerdeki pop ve cazı bir araya getiren başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

Koffie, Salon konserinin yanı sıra Parklarda Caz konserinde onlara eşlik eden müzisyen Tarık Aslan ile İ

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