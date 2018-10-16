Koffie ile ekim ayına veda
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali’nde Parklarda Caz bölümünün en sevilen, en dinamik gruplarından Koffie, Hollanda Konsolosluğu’nun katkılarıyla 31 Ekim Çarşamba akşamı Salon’a konuk oluyor.
İstanbul Caz Festivali’nin yeşille cazı bir araya getiren etkinliği Parklarda Caz kapsamında bu sene Beylikdüzü Yaşam Park’ta ve Fenerbahçe Khalkedon’da iki konser veren ve festival izleyicilerini kendilerine hayran bırakan Koffie Hollanda Konsolosluğu’nun katkılarıyla yeniden İstanbul’a geliyor.
İlhamını Fela Kuti, James Brown, Red Hot Chili Peppers, Miles Davis, The Roots gibi büyüklerinden alan Koffie, afropunk ritimleriyle 31 Ekim Çarşamba akşamı Salon’un temposunu yükseltecek.
2013’te piyasaya sürdükleri ve kendi adlarını taşıyan ilk albümleri “Koffie”nin ardından büyük bir Avrupa turnesine çıkan Hollandalı ekip bu albümden kısa süre sonra, 2013 senesinde ikinci kez stüdyoya girdi ve “Eh Lady” adlı albümleri ortaya çıktı. North Sea Jazz, Zwarte Cross, Oerol, Dunya and Roots Festival Amsterdam gibi birçok festivalin aranan yüzü haline gelen grup, Belçika, Macaristan ve İsviçre başta olmak üzere sayısız Avrupa kentinde verdikleri konserlerdeki pop ve cazı bir araya getiren başarılı performanslarıyla göz doldurdu.
Koffie, Salon konserinin yanı sıra Parklarda Caz konserinde onlara eşlik eden müzisyen Tarık Aslan ile İ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle