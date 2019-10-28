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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
28.10.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Koçyiğit'e Yaşam Boyu Başarı Ödülü

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Koçyiğit'e Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Rol aldığı pek çok önemli filmler ile hafızalara kazınan ve sayısız ödüle layık görülen usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Yaşam Boyu Onur Ödülü almak üzere 7. Kayseri Film Festivali’ne konuk oluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından ve Kadir Turna direktörlüğünde 13-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan 7. Kayseri Film Festivali ’nin Onur Ödülü’nü açılış töreninde alacak olan Koçyiğit, moderatörlüğünü sinema yazarı Burçak Evren’in yapacağı söyleşiye de katılacak.

Bu yıl festivalde Hülya Koçyiğit’i ağırlamaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Festival Direktörü Kadir Turna, Türk sinemasının çok önemli ustalarından birini Kayserili sinemaseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Sinemaya adanmış bir ömrün hikayesi

Koçyiğite Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Türk sinemasının en önemli oyuncularından olan Hülya Koçyiğit’in oyunculuk kariyeri, sinemamızın büyük ustası Metin Erksan imzasını taşıyan ve 1964 yılında Berlin’den Altın Ayı ödülüyle dönen Susuz Yaz filmiyle başladı.

Kısa sürede adını dönemin önemli oyuncuları arasına yazdıran Koçyiğit, geniş kitlelerin beğenisini kazanan Yeşilçam filmlerinin aranan başrol oyuncusu oldu. Önemli yönetmenlerle ses getiren filmlerde çalıştıktan sonra, ileride kariyerinin en önemli filmlerini çekeceği Türk sinemasının bir diğer büyük ustası Lütfi Akad’la yolları kesişti.

Koçyiğite Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Gökçeçiçek filmiyle başlayan bu önemli birliktelik sinemamızın vazgeçilmez üçlemesi olan Gelin-Düğün ve Diyet filmleriyle zirveye taşındı.

Sonraki yıllarda rol aldığı Zehra, Sensiz Yaşayamam, Derman, Firar, Kurbağalar, Dikenli Yol, Bez Bebek, Karılar Koğuşu ve Almanya Acı Vatan gibi pek çok önemli filmde unutulmaz performanslara imza atan Hülya Koçyiğit, oyunculuk kariyerini sayısız ödülle taçlandırdı. Yeşilçam kodlarının dışına çıkarak rol aldığı toplumsal gerçekçi filmlerle farklı bir anlayışın izini süren başarılı oyuncu, dünyanın çeşitli festivallerinde ödüllendirilen çok sayıda özgün yapımla adını yurtdışında da duyurdu.

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