Koçyiğit’e Onur ödülü
YEŞİLÇAM’IN en sevilen yıldızlarından Hülya Koçyiğit, Yaşam Boyu Onur Ödülü almak üzere 7. Kayseri Film Festivali’ne konuk oluyor.
Oyunculuk kariyerine Türk sinemasının büyük ustası Metin Erksan’ın imzasını taşıyan “Susuz Yaz” filmiyle başlayan usta oyuncuya ödülü, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından 13-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festivalin açılış töreninde takdim edilecek. Koçyiğit, etkinlik kapsamında ayrıca moderatörlüğünü sinema yazarı Burçak Evren’in yapacağı söyleşiye de katılacak. Bu yıl festivalde Hülya Koçyiğit’i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten festival direktörü Kadir Turna, “Türk sinemasının çok önemli ustalarından birini Kayserili sinemaseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.
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