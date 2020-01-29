Kocaeli'de 3 oyun perde açıyor

John Steinbeck'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar" oyunu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 1 Şubat Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.



Çevirisini Zeynep Avcı'nın yaptığı, yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın üstlendiği oyunun konusu şöyle: "Hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali, bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."



"Kurdele ya da Artı Sonsuz"



Sanatçı Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp yönettiği ve çok farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz" adlı oyun, SDKM

Oda Tiyatrosu'nda 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de izleyiciyle bir araya

gelecek. . Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, bazen de merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.



"Günün Çorbası"



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezon oynayan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eseri 11 Şubat Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahneleyecek.



Canlı orkestra eşliğinde şarkıları ve danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliği taşıyan oyun, taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor.



Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatlar, bir çorba tarifi, bir sosyetik düğün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.







