Klipte oynadı
Pınar Çubukçu’nun “Aklımı Oynatacağım” adlı şarkısının klibinde Gülben Ergen rol aldı.
Çekim öncesi gazetecilerle sohbet eden Çubukçu, “Çok heyecanlıyım, Gülben’in benimle beraber olması beni daha çok heyecanlandırdı. Şarkı ve klip aynı anda, muhtemelen 15 gün sonra çıkacak” dedi.
Ergen ise, “Ben de çok heyecanlıyım, İbrahim Tatlıses’in ‘Haydi Söyle’ klibinden sonra ilk kez oynayacağım. Teklifi de ben yaptım. Bu arada benim şarkım da nisan ayında çıkacak” diye konuştu.
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