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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
07.05.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

'Kızlar evimi basmaya başlayınca taşındım'

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'Kızlar evimi basmaya başlayınca taşındım'

“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısıyla sosyal medyada yıldızı parlayan Çağatay Akman bilinmeyenlerini anlattı.

Emre Saygı'nın sunduğu Hadi Be programına Çağatay Akman konuk oldu. Akman, kızların ilgisi yüzünden Zeytinburnu'ndan taşınmak zorunda kaldığını söyledi.

Askerden sonra düzelirim

Genç şarkıcı, zayıf olduğunu, askerden sonra kilo alacağına inandığını söyledi: “Soğuğu çok seven bir insan değilim. Zaten çok fazla zayıfım. Zayıflığımdan dolayı da çok fazla üşüyorum. Rahmetli dedem ve babam da askere gidene kadar zayıfmış. Askerden sonra düzelmişler. Ben de büyük ihtimal askerden sonra düzelirim.”

Adamlar tanıyor ama ismimi bilmiyor

“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısıyla ünlenen Çağatay Akman, ilk çıkış yaptığı dönem sokakta tanındığını, ancak isminin bilinmediğini söyledi: “Adamlar beni tanıyor ama ismimi bilmiyor. Beni göstererek ‘Aaa Gece Gölge’ diyenler oluyor. Sinirlenmeye başladım artık. Allah’tan ikinci şarkım ‘Sensin Benim En Derin Kuyum’ çıktı da artık insanlar ismimi biliyor. Ben en kötü şunu gördüm; birisi yemek yiyordu, elinde çatal vardı, çatalla gösterdi beni.

Kızlar evimi basmaya başlayınca taşındım

Sinek’e benzemiyorum

Çağatay Akman, sosyal medyada “Keloğlan” çizgi filmindeki ‘Sinek’ karakterine benzetilmesi hakkında şöyle dedi: “Ben benzediğimi düşünmüyorum. Ama ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ klibinde bir sahnede gözlerim düşmüş. Bir arkadaş da orayı nasıl screenshot (ekran görüntüsü) aldıysa, çok benzemişiz. Koy beni ‘Keloğlan’ çizgi filmine, ben oynarım yani orada. Moralim bozuldu. İnsan şarkı söylerken ağzı biraz kayar, gözü transa girer falan. Evet, klipte benzemişim, çünkü orada bir baygın bakma var. Ona eyvallah ama normalde benzemiyorum.”

Kızlar evimi basmaya başlayınca taşındım

Kızlar evimi basmaya başlayınca taşındım

Genç şarkıcı, kızların ilgisi yüzünden evinden taşındığını söyledi: “Zeytinburnu’nda oturduğum zamanlar, küçük bir yer olduğu için insanlar evimi biliyordu. Kızlar artık evi basmaya çalışıyordu. Hatta 2 gün önce üç-dört kız gelmiş eve. İş artık rahatsız edici boyuta geldi. O kadar çok rahatsız ediyor ki babama bile gidip ‘Çağatay’ı göreceğim, nerede o’ diye soruyorlar. Ben de taşındım, şu an tek yaşıyorum. Oturduğum yeri söylemeyeceğim artık kimseye.”

 

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