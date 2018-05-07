Emre Saygı'nın sunduğu Hadi Be programına Çağatay Akman konuk oldu. Akman, kızların ilgisi yüzünden Zeytinburnu'ndan taşınmak zorunda kaldığını söyledi.



Askerden sonra düzelirim

Genç şarkıcı, zayıf olduğunu, askerden sonra kilo alacağına inandığını söyledi: “Soğuğu çok seven bir insan değilim. Zaten çok fazla zayıfım. Zayıflığımdan dolayı da çok fazla üşüyorum. Rahmetli dedem ve babam da askere gidene kadar zayıfmış. Askerden sonra düzelmişler. Ben de büyük ihtimal askerden sonra düzelirim.”

Adamlar tanıyor ama ismimi bilmiyor

“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısıyla ünlenen Çağatay Akman, ilk çıkış yaptığı dönem sokakta tanındığını, ancak isminin bilinmediğini söyledi: “Adamlar beni tanıyor ama ismimi bilmiyor. Beni göstererek ‘Aaa Gece Gölge’ diyenler oluyor. Sinirlenmeye başladım artık. Allah’tan ikinci şarkım ‘Sensin Benim En Derin Kuyum’ çıktı da artık insanlar ismimi biliyor. Ben en kötü şunu gördüm; birisi yemek yiyordu, elinde çatal vardı, çatalla gösterdi beni.



Sinek’e benzemiyorum

Çağatay Akman, sosyal medyada “Keloğlan” çizgi filmindeki ‘Sinek’ karakterine benzetilmesi hakkında şöyle dedi: “Ben benzediğimi düşünmüyorum. Ama ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ klibinde bir sahnede gözlerim düşmüş. Bir arkadaş da orayı nasıl screenshot (ekran görüntüsü) aldıysa, çok benzemişiz. Koy beni ‘Keloğlan’ çizgi filmine, ben oynarım yani orada. Moralim bozuldu. İnsan şarkı söylerken ağzı biraz kayar, gözü transa girer falan. Evet, klipte benzemişim, çünkü orada bir baygın bakma var. Ona eyvallah ama normalde benzemiyorum.”



Kızlar evimi basmaya başlayınca taşındım

Genç şarkıcı, kızların ilgisi yüzünden evinden taşındığını söyledi: “Zeytinburnu’nda oturduğum zamanlar, küçük bir yer olduğu için insanlar evimi biliyordu. Kızlar artık evi basmaya çalışıyordu. Hatta 2 gün önce üç-dört kız gelmiş eve. İş artık rahatsız edici boyuta geldi. O kadar çok rahatsız ediyor ki babama bile gidip ‘Çağatay’ı göreceğim, nerede o’ diye soruyorlar. Ben de taşındım, şu an tek yaşıyorum. Oturduğum yeri söylemeyeceğim artık kimseye.”