Kızının peşinde
Cenk Yengiloğlu, yeni filmi için iddialı bir kadro oluşturdu. Sibel Kekilli, Jale Arıkan, Mehmet Çepiç, Emily Kusche ve Birol Ünel, “Deutschland ist Heim” adlı filmde buluşacak.
Mehmet Çepiç, Cenk Yengiloğlu’nun hem senaryosunu yazıp hem de yönetmenliğini üstlendiği filmde, Alman Gençlik Dairesi tarafından elinden alınan kızını kurtarmak için mücadele veren bir taksi şoförünü canlandıracak. Çepiç “Çekimler Almanya’da nisan ayında başlayacak. Yıllar sonra yakaladığım en önemli rollerden biri” dedi.
Sibel Kekilli, kısa süre önce “Berlin, I Love You” adlı filmde Helen Mirren, Keira Knightley, Luke Wilson, Jim Sturgess, Mickey Rourke gibi isimlerle kamera karşısına geçti.
Jale Arıkan
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