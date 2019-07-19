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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Kız Kardeşler, Saraybosna'da yarışacak

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Kız Kardeşler, Saraybosna'da yarışacak

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan, Emin Alper’in son filmi Kız Kardeşler, 25. Saraybosna Film Festivali Uluslararası Yarışma bölümüne seçildi.

Bu yıl 16-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bu yıl jüri başkanlığını ünlü İsveçli yönetmen Ruben Östlund üstleniyor.

Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali’nde Nisan ayında yapan film festivalde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), En İyi Müzik ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı. Haziran ayında Romanya'da Transilvanya Uluslararası Film Festivali'nde, Avustralya'da Sidney Film Festivali'nde, Slovakya'da da Art Film Festival Kosice'te gösterilen Kız Kardeşler Saraybosna’dan önce festival yolculuğuna Kudüs Film Festivali’nde devam edecek.

Annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alan filmin başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

Türkiye-Almanya-Hollanda-Yunanistan ortak yapımı Kız Kardeşler’in yapımcılığı Liman Film ve NuLook Production tarafından gerçekleştirildi. Görüntü yönetmenliğini Emre Erkmen’in, yapım tasarımını ise İsmail Durmaz’ın üstlendiği filmin kurgusunda Çiçek Kahraman’ın imzası bulunuyor.

Yapım aşamasında, Eurimages (Avrupa Konseyi), Berlin Film Fonu (MBB), Hollanda Film Fonu (NFF) ve Yunanistan Film Merkezi (GFC) tarafından desteklenen filmin, Eylül ayında vizyona girmesi planlanıyor.

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