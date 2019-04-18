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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kız Kardeşler 5 ödül aldı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Kız Kardeşler 5 ödül aldı

38. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Emin Alper’in yönettiği “Kız Kardeşler” 5 dalda ödül aldı.

Yekta Kopan’ın sunuculuğu üstlendiği gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi.

Emin Alper’in yönettiği “Kız Kardeşler”, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir’e En İyi Kadın Oyuncu, müziklerine imza atan Giorgos & Nikos Papaioannou’ya En İyi Özgün Müzik ödülünü kazandırdı. “Kız Kardeşler” FIPRESCI ödülünün de sahibi oldu.

Kız Kardeşler 5 ödül aldı

“Kız Kardeşler”in başrol oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir’e En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini Alican Yücesoy verdi.

Altın Lale Kim’e

Uluslararası Altın Lale ödülü için 10 ülkeden 12 film yarıştı. Altın Lale’yi bu yıl “inceliği, güzelliği, duygusal etkisi ve yetkinliğiyle genç bir kızın dünyadaki yerini ve yaşamında bir pırıltı bulma çabasını çok güzel çizdiği için” Bora Kim’in yönettiği Beol-sae / House of Hummingbird / Sinekkuşu adlı film kazandı. Jüri başkanı Lynne Ramsay’in açıkladığı ödülü Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah takdim etti.

Kız Kardeşler 5 ödül aldı

Altın Lale ödülünü Bora Kim’in yönettiği “Sinekkuşu” adlı film kazandı. Kim’e, jüri başkanı Lynne Ramsay’in açıkladığı ödülü Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah takdim etti.

Kız Kardeşler 5 ödül aldı

En İyi Erkek Oyuncu “Yuva” filmindeki performansıyla Kutay Sandıkçı’nın oldu. Sandıkçı’nın ödülünü “Yuva” filminin görüntü yönetmeni Anna Maria Jopek, Derya Alabora’nın elinden aldı.

FESTİVALİN KAZANANLARI

Uluslararası Yarışma
*Altın Lale: Beol-Sae
(Bora Kim)
*Jüri Özel Ödülü: Ağaçlardan Bahsetmek (Suhaib Gasmelbari)
Sinemada İnsan Hakları Yarışması
*En İyi Film: Aralık’ta (Enrique Castro Ríos)
*Mansiyon: #Dişil Haz (Barbara Miller)
Ulusal Yarışma
*Altın Lale En İyi Film: Kız Kardeşler (Emin Alper)
*Jüri Özel Ödülü / Onat Kutlar Anısına: Yuva (Emre Yeksan)
*Mansiyon: Aden (Barış Atay)
*En İyi Yönetmen: Emin Alper (Kız Kardeşler)
* En İyi Senaryo Ödülü: Serhat Karaaslan (Görülmüştür)
*En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir (Kız Kardeşler)
*En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Kutay Sandıkçı (Yuva)
* En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Jakub Giza (Yuva)
*En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Görülmüştür)
* En İyi Özgün Müzik Ödülü: Giorgos & Nikos Papaioannou (Kız Kardeşler)
Ulusal Belgesel Yarışması
* En İyi Belgesel: Tanrı Göçmen Çocukları Sever Mi, Anne? / Türkiye (Rena Lusin Bitmez)
* Mansiyon; Baştan Başa / Türkiye (Aylin Kuryel, Fırat Yücel)
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü
* En İyi İlk Film: Nebula (Tarık Aktaş)
Ulusal Kısa Film Yarışması
*En İyi Kısa Film: Avarya (Gökalp Gönen)
FIPRESCI Ödülleri
* Uluslararası Yarışma’da: Ağaçlardan Bahsetmek (Suhaib Gasmelbari)
* Ulusal Yarışma’da: Kız Kardeşler (Emin Alper)
* Ulusal Kısa Film Yarışması’nda: Gümüş (Deniz Telek)

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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