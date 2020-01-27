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Haber Giriş: 27.01.2020 - 09:08,Son Güncelleme:/

Kıymetlim 2 geliyor

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kıymetlim 2 geliyor

Sinan Akçıl’ın yazdığı “Kıymetlim 2” şarkısına Mustafa Ceceli ve İrem Derici düet yaptı. Akçıl, 13 Şubat’ta çıkacak şarkının Derici’yi ağlattığını söyledi.

2017 yılında Sinan Akçıl’ın bestelediği “Kıymetlim” şarkısında düet yapan İrem Derici ve Mustafa Ceceli, yeni bir single projesi için kolları sıvadı. Sinan Akçıl’ın yazdığı Mustafa Ceceli ve İrem Derici’nin seslendirdiği şarkının aranjörlüğünü Ceceli üstlendi. Üç ünlü isim, önceki akşam Ceceli’nin Beykoz’daki stüdyosunda bir araya geldi.

Sinan Akçıl çıkışta muhabirlere şöyle dedi: “Sıfır kilometre bir şarkı için bir aradayız. ‘Kıymetlim 2’ adını verdik. Bu şarkıda benim ciğerim söküldü, İrem ağladı. Gerisini siz düşünün. Sevgilisinden ayrılmış olan varsa 13 Şubat’ta barışsın. Yoksa çok üzülür.” İrem Derici de Akçıl’ın bu sözleri üzerine “Niye barışsın abi? Barışmasın ki albüm daha fazla satsın” diye espri yaptı.  

Kıymetlim 2 geliyor


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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