Kıyısız Dalgalar! Bu dalgalar sanata, sanatın kıyısına vuracak!

Nedeni de şu; yarattığı imgeler ile resmin içindeki derinliği, trajik bir durumda bile bir ironik yön kattığı için.
Ve kendine has bir tarzı olduğu için. Ki bu tarzı, gittiğim bir Contemporary sergisinde, onlarca eserin arasından uzaktan fark edişim ve tablonun yanına gidip de eserin Onay Akbaş’a ait olduğunu görünce renklenişimi pekiştiren cinsten.
ONAY AKBAŞ DALGALARI BU KEZ KIYISIZ!
İş Sanat Kibele Galerisi, ressam Onay Akbaş’ın sanat yaşamı boyunca ürettiği eserlerden derlediği seçkiyi, “Kıyısız Dalgalar” başlığı altında sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
Fareler, Ruh Çağıranlar, Korkuluklar, Kelebek Avcıları, Kuklalar, Sahte Peygamberler, Oyun-Oyuncak-İktidar, An ve Bellek, Bitmem(iş)lerim, Varoluş Karnavalı, Dalga, Düşlemler gibi evrensel temalar üzerine çok sayıda seri eser üreten Akbaş’ın resimlerinin vazgeçilmez unsuru, sanatçının çizgi ve renk dünyasındaki canlılıktır.
BU DALGALAR GÖZLERİMİZE VURACAK!
Bu canlılık, resimlere ustalıkla yansıtıldığından, Akbaş’ın eserlerindeki sanat dalgaları gözlerimizin kıyısına vuruyor. Bu sayede düşüncelerimizi harekete geçirerek aklımızda ve ruhumuzda yeni dalgaların oluşmasını sağlıyor.
İnsana ait, insanla ilgili olan her şey, Akbaş’ın resimlerinin temalarını oluşturur. Yapıtların tarihsel tanıklığı, verdiği mesaj, içinde taşıdığı derinlik, izleyenlerde yeni algılamalar ve düşünce biçimleri yaratır. Sanatçı eserlerinde, primitif sanattan grafitiye uzanan bir figür anlayışıyla, kendine özgü bir imgeler dünyası yaratarak, konuların-durumların farklı bir boyutu olabileceğini sanatseverlere hatırlatır.
Bugüne kadar birçok ülkede 50’nin üzerinde kişisel sergi açan, çok sayıda karma sergiye, fuar ve bienale katılan, birçok özel koleksiyon ve müzede eserleri bulunan Onay Akbaş’ın İş Sanat Kibele Galerisi’ndeki sergisi, 15 Mart 2018 – 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
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