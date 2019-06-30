Kıyamet Deneyi
Azerbaycanlı yönetmen ve senarist Rec Ravan, "Kıyamet Deneyi: Aporia" adlı filmde aşk, ihanet ve yaşayan ölüleri buluşturacak.
Korku, aksiyon, gerilim ve aşk gibi konuları bir araya getiren filmde her şey bir deneyle başlayacak. İki insanın çaresizliği ve zombilerle mücadelesi anlatılacak filmde görsel efektler kullanılacak.
12 Temmuz'da Türkiye sinemalarında yer alacak olan yapım, Amerika'da Eylül ayında, Azerbaycan'da ise Ekim - Kasım aylarında gösterime girmeyi planlıyor.
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