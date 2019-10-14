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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Kış gelmeden son müzik festivali

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Kış gelmeden son müzik festivali

Armada AVM Açıkhava; 24-27 Ekim tarihlerinde  4 gün sürecek bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Rock, rap, pop, dans ve R&B gibi birbirinden farklı müzik türlerinin yıldız isimlerinin sahne alacağı festival ile beraber Ankara, diğer şehirlerden de gelen müzikseverlerin de katılımı ile yılın en büyük açık hava müzik festivallerinden birine ev sahipliği yapacak.

Teoman, Ceza, Hayko Cepkin, Manga, Pentagram,Fatma Turgut, Redd, Şehinşah, Anıl Piyancı, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut gibi gibi 22 farklı sanatçı ve grubun sahne alacağı festivalde aynı zamanda ünlü Dj'ler de sahneyi konserler öncesinde hazırlayacak.

SECTION FEST PROGRAM:

24 Ekim Perşembe 2019
TEOMAN
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ
REDD
TNK
EMİR ERSOY
DJ NUERIC

25 Ekim Cuma 2019
PENTAGRAM
CEZA
DOLU KADEHİ TERS TUT
CAN BAYDAR
BAĞZILARI
DJ OZZY

26 Ekim Cumartesi 2019
HAYKO CEPKİN
ŞEHİNŞAH
EMİR CAN İĞREK
GÖKCAN SANLIMAN
BİRİLERİ
LEVENT ÖZER
DJ SUPPA

27 Ekim Pazar 2019
MANGA
FATMA TURGUT
UFUK BEYDEMİR
ANIL PİYANCI
AGA B
BARIŞ K.
DJ ARAS KUTAY

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