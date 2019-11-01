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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Kırşehir'in Abdal müziğine UNESCO tescili

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Kırşehir'in Abdal müziğine UNESCO tescili

Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in Abdal müziği, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil oldu.

Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in Abdal müziğinin, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil olduğu bildirildi.

Vali İbrahim Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in sahip olduğu zengin müzik kültürünün UNESCO tarafından tescillenmesinin kültürün kalıcılığı için önemli olduğunu belirtti.

Kırşehir’in, müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den dahil olan ilk şehir olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu toplantısında projenin desteklenmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda, ilgili kurumların görüşleri alınarak, abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras ile yerel ve ulusal anlamda tanınan müzisyenlerin varlığıyla başvuru yapıldı ve Kırşehir UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil oldu. Kırşehir müzik alanında ağa kabul edilen ilk şehir oldu. İlimizin müzik alanında tescillenmesinin kaynağı olan Muharrem Ertaş’ı, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı, Hacı Taşan’ı, Çekiç Ali’yi ve bu kültüre katkı sağlayan tüm ozanlarımızı saygıyla yad ediyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise kentin UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınmasının büyük bir başarı olduğuna dikkati çekti.

Kırşehir'in ağa dahil olmasıyla, müzik kültürünün temsilinin daha da iyi yapılacağını vurgulayan Ekicioğlu, kentin bir çok yerinde müziğin etkisinin görüldüğünü, bunun artarak devam edeceğini belirtti.

 

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