Kırmızı Kedi'den 23 Nisan'da çocuklarıyla gelen tüm okurlara 'Küçük Prens'
Kırmızı Kedi Kitabevi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarıyla birlikte gelen tüm okurlara Küçük Prens kitabını hediye ediyor.
Kırmızı Kedi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Beşiktaş'ta sekizinci kitabevini açıyor. Bu, Kırmızı Kedi Kitabevi'nin Beşiktaş'ta açtığı ikinci mağaza.
Kitabevi, 23 Nisan'da Kırmızı Kedi'lere çocuklarıyla birlikte gelen tüm okurlara Antoine de Saint-Exupéry’nin ünlü eseri “Küçük Prens”i hediye ediyor.
Kitabevinden şu açıklama yapıldı:
"23 Nisan gibi anlamlı ve özel bir günde siz okurlarımızla buluşmak buluşmak istedik...
23 Nisan'da bütün Kırmızı Kedi kitabevlerinde, çocuklarıyla birlikte gelen okurlarımıza Antoine de Saint-Exupéry’nin ünlü eseri “Küçük Prens”i hediye ediyoruz.
Açılış gününde değerli okur ve dostlarımızı yanımızda görmekten büyük onur ve mutluluk duyacağız."
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