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Keyif
23.12.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Kırkyalan oyuncuları Eskişehir galasında seyirciyle buluştu

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Kırkyalan oyuncuları Eskişehir galasında seyirciyle buluştu

Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Kırkyalan”ın Eskişehir galası Vega Outlet AVM’de yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen da oyuncuları kulislerinde ziyaret etti. Hamdi Alkan, Berat Yenilmez, Oğuzhan Uğur, Ferdi Sancar, Melis Sabah, Zeynep Alkan ve Ataberk Doğan, Büyükerşen’i karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ekip, Başkan’la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırkyalan oyuncuları Eskişehir galasında seyirciyle buluştu


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