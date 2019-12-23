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Kırkyalan oyuncuları Eskişehir galasında seyirciyle buluştu
Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Kırkyalan”ın Eskişehir galası Vega Outlet AVM’de yapıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen da oyuncuları kulislerinde ziyaret etti. Hamdi Alkan, Berat Yenilmez, Oğuzhan Uğur, Ferdi Sancar, Melis Sabah, Zeynep Alkan ve Ataberk Doğan, Büyükerşen’i karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ekip, Başkan’la hatıra fotoğrafı çektirdi.
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