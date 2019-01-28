Kına gecelerinin kraliçesiyim

◊ İlk şarkınız “Kına” YouTube’da 70 milyon üzerinde izlendi. Bu şarkının hikayesini bir de sizden dinleyelim...

- Eşimi 4 yıl önce bir trafik kazasında kaybettim. Bu yüzden “Gidiyorum” adlı bir şarkı ile çıkış yapmak istiyordum. Ancak daha sonra “Kına”yı dinledim ve çok beğendim. Onunla çıkış yapmaya karar verdim. Şarkıyı, 10 Ağustos 2017’de çıkardık. 5 ay kendi rutininde gitti. Sonra bir şekilde patlama yaptı. Milyonlarca insan dinledi.

◊ Böyle bir şey bekliyor muydunuz?

- Açıkçası “Kına”nın başarısı beni şaşırttı. Arabeskçi olduğum için “Gidiyorum” şarkısının daha çok dinleneceğini düşünmüştüm. Ama “Kına”, “Gidiyorum”u da geçti. Kına 70 milyon şu anda. İnsanlar söylemiyle kına gecelerinin kraliçesi oldum artık.

◊ “Kına”dan sonra şimdi “Alyans” geldi...

- “Alyans” bana Gülşah Topsakal ve Selim Topsakal’dan geldi. Şarkıyı çok beğendim, “Bu da ‘Kına’nın devamı olsun” dedim. Çünkü içinde alyans, düğün var... “Alyans” da beş günde 1 milyonu gördü. Şu anda 3 milyonu geçti.

ARKADAŞIMIN DÜĞÜNÜNDE ÇEKTİK

◊ “Alyans”a düğün havasında bir de klip çektiniz...

- “Kına”nın klibi nedeniyle çok eleştirildim, neden kınalı görüntüleri yok diye. “Alyans”ın klibini çekerken çok yakın bir arkadaşım evlenecekti. Ben de arkadaşıma “Klibi senin kına gecen ve düğününde çekelim” dedim. Sağ olsun o da kırmadı. Yani klipteki görüntüler gerçek bir düğünden.

◊ “Barda, diskoda sahne almam” diyorsunuz, neden?

- Bar ve diskoda sahneye çıkanlara saygım sonsuz. Onu yapmak her babayiğidin harcı değil. Ama ben alkollü ortamda sahne almak istemiyorum. Ben daha çok halk, belediye konserlerini tercih ediyorum. Bir de düğünlere gidiyorum. Bunlar da bana yetiyor.

◊ Düğün şarkıcısı olarak adlandırılmak sizi üzüyor mu?

- Asla üzmüyor, dokunmuyor. Çünkü halk beni bu şekilde seviyor.

◊ Sektördeki hedefiniz nedir?

- Kızıma güzel bir gelecek sunmak ve insanlara sesimin güzelliğini duyurmak istiyorum.



Berna Tan, “Asıl maceram ‘Popstar Alaturka’dan sonra başladı. Rahmetli Müslüm Gürses’le çalıştım” dedi.

Ebru Gündeş “İşte budur” dedi

◊ 2008 yılında “Popstar Alaturka” ile adınızı duyurdunuz. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz?

- Televizyonda yarışmanın reklamları dönüyordu. Almanya’da yaşayan bir kız arkadaşım görmüş, beni aradı “Berna gitsene” dedi. Elemelerin son günüydü, beni almazlar diye düşündüm. Arkadaşım çok ısrar edince şansımı denemek istedim. Gittim, 10 bininci kişiydim. Neyse içeriye girdik. Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Orhan Gencebay ve Armağan Çağlayan kafalarını eğmişti., “Herhalde kafalarını kaldırmazlar, yarıda kes kızım git” derler diye düşündüm.



◊ Hangi şarkıyı söylediniz?

- Ebru Gündeş’in “Çok mu Gördünüz?” şarkısını söyledim. Şarkıya girer girmez Ebru Gündeş kafasını kaldırdı. Ebru Gündeş, “İşte budur” dedi. Ardından 15 şarkı söylettiler bana.



◊ Ne kadar sürdü yarışma maceranız?

- 5 hafta... Sonra program yayından kaldırıldı. Asıl maceram yarışmadan sonra başladı. Rahmetli Müslüm Gürses’le çalıştım.



◊ Müslüm Gürses’le yollarınız nasıl kesişti?

- Müslüm Abi beni yarışmada dinlemiş. Gürses’in bir konserine konuk oldum. Daha sonra birlikte yurtiçi ve yurtdışı konserleri verdik. 2012 yılında evlendim. Eşim istemeyince, mesleğimi bıraktım.