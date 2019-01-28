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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Kına gecelerinin kraliçesiyim

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Kına gecelerinin kraliçesiyim

Geçen yıl çıkardığı “Kına” isimli şarkısının klibi YouTube’da 70 milyon üzerinde izlenen Berna Tan, şimdi de “Alyans”la sevenlerinin karşısına çıktı. Tan, “Kına gecelerinin kraliçesiyim. Halk beni böyle sevdi. Düğün şarkıcısı olarak adlandırılmak beni üzmüyor” diyor.

İlk şarkınız “Kına” YouTube’da 70 milyon üzerinde izlendi. Bu şarkının hikayesini bir de sizden dinleyelim...

- Eşimi 4 yıl önce bir trafik kazasında kaybettim. Bu yüzden “Gidiyorum” adlı bir şarkı ile çıkış yapmak istiyordum. Ancak daha sonra “Kına”yı dinledim ve çok beğendim. Onunla çıkış yapmaya karar verdim. Şarkıyı, 10 Ağustos 2017’de çıkardık. 5 ay kendi rutininde gitti. Sonra bir şekilde patlama yaptı. Milyonlarca insan dinledi.

Böyle bir şey bekliyor muydunuz?

- Açıkçası “Kına”nın başarısı beni şaşırttı. Arabeskçi olduğum için “Gidiyorum” şarkısının daha çok dinleneceğini düşünmüştüm. Ama “Kına”, “Gidiyorum”u da geçti. Kına 70 milyon şu anda. İnsanlar söylemiyle kına gecelerinin kraliçesi oldum artık.

“Kına”dan sonra şimdi “Alyans” geldi...

- “Alyans” bana Gülşah Topsakal ve Selim Topsakal’dan geldi. Şarkıyı çok beğendim, “Bu da ‘Kına’nın devamı olsun” dedim. Çünkü içinde alyans, düğün var... “Alyans” da beş günde 1 milyonu gördü. Şu anda 3 milyonu geçti.

Kına gecelerinin kraliçesiyim

ARKADAŞIMIN DÜĞÜNÜNDE ÇEKTİK

“Alyans”a düğün havasında bir de klip çektiniz...

- “Kına”nın klibi nedeniyle çok eleştirildim, neden kınalı görüntüleri yok diye. “Alyans”ın klibini çekerken çok yakın bir arkadaşım evlenecekti. Ben de arkadaşıma “Klibi senin kına gecen ve düğününde çekelim” dedim. Sağ olsun o da kırmadı. Yani klipteki görüntüler gerçek bir düğünden.

“Barda, diskoda sahne almam” diyorsunuz, neden?

- Bar ve diskoda sahneye çıkanlara saygım sonsuz. Onu yapmak her babayiğidin harcı değil. Ama ben alkollü ortamda sahne almak istemiyorum. Ben daha çok halk, belediye konserlerini tercih ediyorum. Bir de düğünlere gidiyorum. Bunlar da bana yetiyor. 

Düğün şarkıcısı olarak adlandırılmak sizi üzüyor mu?

- Asla üzmüyor, dokunmuyor. Çünkü halk beni bu şekilde seviyor.

Sektördeki hedefiniz nedir?

- Kızıma güzel bir gelecek sunmak ve insanlara sesimin güzelliğini duyurmak istiyorum.

Kına gecelerinin kraliçesiyim

Berna Tan, “Asıl maceram ‘Popstar Alaturka’dan sonra başladı. Rahmetli Müslüm Gürses’le çalıştım” dedi.

Ebru Gündeş “İşte budur” dedi

◊ 2008 yılında “Popstar Alaturka” ile adınızı duyurdunuz. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz?
- Televizyonda yarışmanın reklamları dönüyordu. Almanya’da yaşayan bir kız arkadaşım görmüş, beni aradı “Berna gitsene” dedi. Elemelerin son günüydü, beni almazlar diye düşündüm. Arkadaşım çok ısrar edince şansımı denemek istedim. Gittim, 10 bininci kişiydim. Neyse içeriye girdik. Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Orhan Gencebay ve Armağan Çağlayan kafalarını eğmişti., “Herhalde kafalarını kaldırmazlar, yarıda kes kızım git” derler diye düşündüm.

◊ Hangi şarkıyı söylediniz?
- Ebru Gündeş’in “Çok mu Gördünüz?” şarkısını söyledim. Şarkıya girer girmez Ebru Gündeş kafasını kaldırdı. Ebru Gündeş, “İşte budur” dedi. Ardından 15 şarkı söylettiler bana.

◊ Ne kadar sürdü yarışma maceranız?
- 5 hafta... Sonra program yayından kaldırıldı. Asıl maceram yarışmadan sonra başladı. Rahmetli Müslüm Gürses’le çalıştım.

◊ Müslüm Gürses’le yollarınız nasıl kesişti?
- Müslüm Abi beni yarışmada dinlemiş. Gürses’in bir konserine konuk oldum. Daha sonra birlikte yurtiçi ve yurtdışı konserleri verdik. 2012 yılında evlendim. Eşim istemeyince, mesleğimi bıraktım.

 

 

 

 

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