Kıbrıs’ta biletler tükendi
BAŞROLLERİNİ Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan’ın paylaştığı “Dali’nin Kadınları” adlı oyun, 2 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde perde açacak.
Festival kapsamında 26 Eylül’de sahnelenecek oyunun biletleri, 1 ay öncesinden tükendi. Oyuncular, Kıbrıs’ta gördükleri bu ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneye konulan “Dali’nin Kadınları”, İstanbul’da ekim ayında sanatseverlerle buluşacak. Erdi Işık’ın yazdığı, Ali Düşenkalkar’ın yönettiği oyun, yeni sezonda da perde açmaya devam edecek.
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