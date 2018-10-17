Keten tohumu nedir? Keten tohumu faydaları neler?

Hem sıvı hem de katı halde tüketilebilen keten tohumu, mucizevi besinler sıralamasında başı çekiyor. Özellikle tok tutması nedeniyle uzmanlar tarafından da önerilen keten tohumu, her ne kadar yeni keşfedilse de arkeolojik çalışmalar Mezopotamya da 7 bin yıl önce keten tarımı yapıldığını, Mısırda mezar odalarında yiyecek olarak keten konulduğunu, mezar odalarında ketenin işleyişini gösteren resimler olduğunu gösteriyor. Peki, keten tohumu ve yağı nasıl kullanılır? Keten tohumunun faydaları neler? İşte, keten tohumuyla ilgili en çok sorulan sorular ve yanıtları…

Keten tohumunun faydaları neler?

Keten tohumu sağlığa farklı yararlar sağlayan doğal bir ilaç gibidir. Saçlara, tırnaklara ve cilde koruyucu etkisi vardır.

Suda çözülen lifleri ile kolesterol ve kan şekerini dengeler.

Kanseri önleyici faydalar vermektedir.

Yoğun lif içeriği kabızlıkta doğal bir destek olarak kullanıldığında çok olumlu sonuçlar verir.

Omega-3 zenginliği nedeniyle kalp ve damar dostudur. Keten tohumunun Omega-3/Omega-6 oranı idealdir; Omega-3 yağ asit oranı Omega-6 yağ asitlerinin yaklaşık 4-5 katıdır.



Keten tohumu lignanlardan, yani bitkisel östrojenlerden de çok zengin. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için bu mühim bir ayrıcalık. Birkaç ciddi çalışmada keten tohumu düzenli tüketiminin meme kanseri riskini azaltabileceği de gösterilmiş.

Bitkisel bir östrojen olan lignanların en zengin kaynaklarından biridir. Genç yaşlardan itibaren lignan desteklerini alanlarda meme, prostat, kolon kanseri gibi hormonlara bağımlı kanserlere daha seyrek rastlandığı yönünde yayınlar vardır.



Keten tohumu nasıl tükeilir?



Keten tohumuna tane halinde veya yağ şeklinde kullanılmaktadır. Keten tohumunun tane halinde alınarak evde öğütülüp, hemen tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Öğütüldükten sonra 24 saat içinde tüketilmeyen keten tohumları toksik etki gösterir ve vücuda zarar verir.



Ayrıca keten tohumunu salatalara ve yoğurda serperek tüketebilirsiniz. Pişireceğiniz ekmek, kurabiye, börek, kurabiye gibi çeşitli hamur işlerini yaparken hamuruna keten tohumu ekleyebilirsiniz. Pilav, çorba, tatlı, tuzlu pek çok yemekte ise piştikten sonra serperek kullanabilirsiniz.



Ayrıca keten tohumunu hamur işlerinde ve diğer yemeklerde yumurta veya yağ yerine kullanmak mümkündür. Öğütülmüş keten tohumunu yemeklerde yumurta yerine kullanmak yumurta alerjisi olanlar, veganlar ve vejetaryenler için çok sağlıklı ve kolayca uygulanabilecek bir alternatiftir.

Keten tohumunu kimler kullanmamalı?



Keten tohumu bütün bu yararlarının yanında dikkatsiz kullanıldığında zararlı da olabilen bir destektir. Özellikle herhangi bir uzman önerisi alınmadan ve yüksek dozlarda kullanıldığında sindirim sisteminde bazı rahatsızlıklara (şişkinlik) sebep olabilir. Fazla miktarda kullanıldığında inflamasyon azaltıcı romatizma ilaçlarından bazılarıyla ve kan inceltici, kolesterol düşürücü diğer bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Hamileyseniz, emziriyorsanız, hormonal herhangi bir sorununuz varsa, özellikle prostat veya göğüs kanserine ilişkin kuşkular mevcutsa keten tohumunu kullanmayın.