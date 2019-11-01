Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'

Mitolojik hikayelere de ev sahipliği yapmış olan "Olympos", Türkiye'deki en önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından turistleri ağırlayan "Olympos", doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere, unutulmayacak bir tatil keyfi sunuyor.

Antalya’nın Kumluca ilçe sınırlarında çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye kurulmuş olan Likya dönemine ait Olympos şehri, köklü tarihi, antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalov evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları enfes sahili, alternatif spor aktiviteleriyle keşif meraklılarının, özellikle sırt çantasını kapıp gelen kampçıların Akdeniz'deki evi.

Mitolojik hikayelere de ev sahipliği yapmış olan "Olympos", Türkiye'deki en önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından turistleri ağırlayan "Olympos", doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere, unutulmayacak bir tatil keyfi sunuyor.

Likya medeniyetinin en önemli liman şehirlerinden biri olan "Olympos", sahip olduğu tarihsel değerleri, muhteşem sahili, endemik bitkileri, caretta carettaları, meşhur ağaç evleri ve sportif aktivitelere imkan tanıyan doğasıyla tüm dünyada tanınıyor.

Olympos'ta Kadir’in Ağaç Evleri'nin işletmeciliğini yapan Kadir Kaya da bu eşsiz güzelliğin büyüsüne kapılanlardan biri.

Sırt çantalılar için önemli bir nokta

Kendisine doğanın içinde bir yaşam alanı yaratma fikriyle yola çıkan Kaya, zor şartlar altında ilk zamanlarını geçirdiği bu doğa harikasının yıllar içinde bir cazibe merkezine dönüşmesine katkı sağladı. Karavan ve çadır turizmi ile sektöre adım atan Kaya, Olympos'ta alternatif turizmin gelişmesine öncülük etti.

Karavan turizminin sona ermesinin ardından "sırt çantalı" turistlere yönelen Kaya, ülke turizminin göz bebeği Olympos'la ilgili şunları anlattı:"Olympos, dünyada sırt çantalılar için en önemli noktalardan biri. Sırt çantalılar bölgeyi gezer, yerel halka katma değer sağlarlar. Bu bölgenin doğal güzelliği bozulmasın diye ağacın dalına dahi dokunmadan ağaç evlerin üzerinde nasıl yaşanılabiliri empoze etmeye çalıştım. Mevzuatlarla çok uğraştım. Bu sene burada 35. yılım. Olympos'ta zamanla doğa sporlarına yöneldim. Şu an tırmanış noktaları sıralamasında Avrupa'da 3, dünyada 5'inciyiz. Avrupa'nın en uzun tırmanış rotasını açtık. Denize yakın, Likya yoluna yakınız. Musa Dağı önemli bir nokta, oksijeni güzel, dünyada ki en iyi enerji noktalarından biri de burada. Buraya 20-30 kez gelen insanlar var. İnsanların enerjisinin buluştuğu bir nokta burası. Diğer önemli bir aktivite de Adrasan'daki dalış okulu. Adrasan, Gelidonya taraflarının müsaadeli ve uygun yerlerinde dalış yapıyoruz. Ayrıca kano ve deep water solo gibi alternatif sporlar da turistlerce ilgi görüyor. Dağa tırmanmak, o oksijeni almak, o manzarayı görmek farklı bir duygu."