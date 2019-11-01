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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'

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Keşif meraklılarının Akdeniz'deki evi 'Olympos'

Antalya’nın Kumluca ilçe sınırlarında çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye kurulmuş olan Likya dönemine ait Olympos şehri, köklü tarihi, antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalov evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları enfes sahili, alternatif spor aktiviteleriyle keşif meraklılarının, özellikle sırt çantasını kapıp gelen kampçıların Akdeniz'deki evi.

Mitolojik hikayelere de ev sahipliği yapmış olan "Olympos", Türkiye'deki en önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından turistleri ağırlayan "Olympos", doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere, unutulmayacak bir tatil keyfi sunuyor.

 Antalya’nın Kumluca ilçe sınırlarında çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye kurulmuş olan Likya dönemine ait Olympos şehri, köklü tarihi, antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalov evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları enfes sahili, alternatif spor aktiviteleriyle keşif meraklılarının, özellikle sırt çantasını kapıp gelen kampçıların Akdeniz'deki evi.

Mitolojik hikayelere de ev sahipliği yapmış olan "Olympos", Türkiye'deki en önemli turizm merkezlerinden biri. Her yıl dünyanın farklı coğrafyalarından turistleri ağırlayan "Olympos", doğa ve tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere, unutulmayacak bir tatil keyfi sunuyor.

Likya medeniyetinin en önemli liman şehirlerinden biri olan "Olympos", sahip olduğu tarihsel değerleri, muhteşem sahili, endemik bitkileri, caretta carettaları, meşhur ağaç evleri ve sportif aktivitelere imkan tanıyan doğasıyla tüm dünyada tanınıyor.

Olympos'ta Kadir’in Ağaç Evleri'nin işletmeciliğini yapan Kadir Kaya da bu eşsiz güzelliğin büyüsüne kapılanlardan biri.

Sırt çantalılar için önemli bir nokta

Keşif meraklılarının Akdenizdeki evi Olympos

Kendisine doğanın içinde bir yaşam alanı yaratma fikriyle yola çıkan Kaya, zor şartlar altında ilk zamanlarını geçirdiği bu doğa harikasının yıllar içinde bir cazibe merkezine dönüşmesine katkı sağladı. Karavan ve çadır turizmi ile sektöre adım atan Kaya, Olympos'ta alternatif turizmin gelişmesine öncülük etti.

Karavan turizminin sona ermesinin ardından "sırt çantalı" turistlere yönelen Kaya, ülke turizminin göz bebeği Olympos'la ilgili şunları anlattı:"Olympos, dünyada sırt çantalılar için en önemli noktalardan biri. Sırt çantalılar bölgeyi gezer, yerel halka katma değer sağlarlar. Bu bölgenin doğal güzelliği bozulmasın diye ağacın dalına dahi dokunmadan ağaç evlerin üzerinde nasıl yaşanılabiliri empoze etmeye çalıştım. Mevzuatlarla çok uğraştım. Bu sene burada 35. yılım. Olympos'ta zamanla doğa sporlarına yöneldim. Şu an tırmanış noktaları sıralamasında Avrupa'da 3, dünyada 5'inciyiz. Avrupa'nın en uzun tırmanış rotasını açtık. Denize yakın, Likya yoluna yakınız. Musa Dağı önemli bir nokta, oksijeni güzel, dünyada ki en iyi enerji noktalarından biri de burada. Buraya 20-30 kez gelen insanlar var. İnsanların enerjisinin buluştuğu bir nokta burası. Diğer önemli bir aktivite de Adrasan'daki dalış okulu. Adrasan, Gelidonya taraflarının müsaadeli ve uygun yerlerinde dalış yapıyoruz. Ayrıca kano ve deep water solo gibi alternatif sporlar da turistlerce ilgi görüyor. Dağa tırmanmak, o oksijeni almak, o manzarayı görmek farklı bir duygu."

 

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