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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

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Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

30 Haziran’da başlayacak Harbiye Açıkhava konserleri birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak.

Kerki- Solfej, İstanbul Harbiye konserleri sonrası da Ege ve güneye inecek. Bu yaz Altınoluk, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Datça, Kuşadası ve Marmaris yine en güzel konserlere ev sahipliği yapacak.

AÇILIŞI ZÜLFÜ LİVANELİ YAPACAK

"Sevda Değil”, "Kardeşin Duymaz", "Merhaba", "Leylim Ley", "Özgürlük", "Zor Yıllar" gibi şarkılarla 50 yılı aşkın bir süredir sanatın içinde var olan Zülfü Livaneli, 30 Haziran’da Harbiye sahnesinin bu yılki ilk konuğu olacak. Livaneli, Harbiye’de vereceği konserle aynı zamanda Kerki-Solfej ile gerçekleştireceği yeni turnesinin de başlangıcını yapmış olacak. “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri” konser serisinde bugüne dek yaptığı film müzikleri ve şarkılarının hikayelerini yeniden yorumlayacak olan sanatçıya Türkiye’nin en ünlü orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in yöneteceği 48 kişilik filarmoni orkestrası ile birlikte Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi de eşlik edecek.

CEYLAN ERTEM EN SEVİLEN YORUMLARIYLA HARBİYE’DE

Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkacak. Daha önce Sıla’nın konuğu olarak Harbiye’de sahneye çıkan ve ‘Esmer’ şarkısını Sıla ile birlikte seslendiren Ertem, bu kez kendi repertuarıyla sevenleriyle buluşacak.

HARBİYE’NİN OLMAZSA OLMAZI EROL EVGİN

Bu sene ‘Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konserleri’ ile sevenleriyle buluşan duayen sanatçı Erol Evgin, en sevilen şarkılarını 3 Temmuz akşamı Harbiye seyircisi ile birlikte seslendirecek. Şarkılarıyla dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak olan Erol Evgin, 50 yıllık sanat hayatında edindiği tecrübeleri esprili bir şekilde anlatmasıyla da seyirciyi güldürecek.

LEVENT YÜKSEL ŞARKILARIYLA ROMANTİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARACAK

Levent Yüksel, açıkhava sahnesinde 4 Temmuz’da hayranlarıyla buluşacak. Geçmişten bugüne tüm albümlerinden hazırladığı özel repertuarıyla seyirci karşısına çıkacak olan Yüksel, şarkılarıyla dinleyenleri romantik bir yolculuğa çıkaracak.

SERTAB ERENER BU KEZ ELEKTRİK AKUSTİK PERFORMANSIYLA SAHNEDE

 Sertab Erener, Harbiye’ye elektrik akustik performansıyla çıkacak. Erener, 6-7 Temmuz’da açıkhava sahnesinde olacak.

 AÇIKHAVADA MOR VE ÖTESİ İLE SENFONİ

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin 8 Temmuz akşamındaki konuğu ise Mor ve Ötesi. ‘Mor ve Ötesi Senfonik’ konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak olan grubun performansı şimdiden heyecanla bekleniyor. 

İstanbul Harbiye Açıkhava Konser Programı

30 Haziran Pazar – 1 Temmuz Pazartesi Zülfü Livaneli

2 Temmuz Salı Ceylan Ertem

3 Temmuz Çarşamba Erol Evgin 50. Yıl

4 Temmuz Perşembe Levent Yüksel

6 Temmuz Cumartesi -7 Temmuz Pazar Sertab Erener

8 Temmuz Pazartesi Mor ve Ötesi

Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

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