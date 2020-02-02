Kerem ile Aslı geliyor... “Ağır Romantik” filminin fragmanı yayınlandı

ONUR Tuna ile Tuvana Türkay’ın yanı sıra Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ve Gazanfer Ündüz’ün de rol aldığı “Ağır Romantik” filminin fragmanı seyirciyle buluştu. Tuna ve Türkay’ın romantik sahneleriyle dikkat çektiği film, çantası bir kapkaççı tarafından çalınan Aslı ile İstanbul’un en büyük kapkaç çetesinin liderinin oğlu Kerem arasındaki aşkı konu alıyor. Sermiyan Midyat’ın emniyet müdürünü, Altan Erkekli’nin de mafya babasını canlandırdığı yapım, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyona girecek.