Kerem Akça Cannes Film Festivali'nin FIPRESCI Jürisi'nde
8-19 Mayıs arasında düzenlenecek 71. Cannes Film Festivali'nde, "Ahlat Ağacı" ile yarışacak Nuri Bilge Ceylan ve yeni projesi "Black Box"la Cinéfondation'un 'Atölye' programına seçilen Aslı Özge'nin yanında Türkiye'yi temsil edecek üçüncü kişi sinema yazarı Kerem Akça olacak.
85 senedir faaliyet gösteren Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu FIPRESCI'nin bu yıl Cannes'daki jürisinin başkanlığını Fransa'nın Atilla Dorsay'ı olarak anılabilecek Michel Ciment üstleniyor. 9 kişilik jürinin üyeleri arasında Kerem Akça'nın yanı sıra Şili'den Pamela Bienzobas, İngiltere'den Richard Mowe, Hollanda'dan Joost Broeren, Belçika'dan Elli Mastorou, Almanya'dan Jennifer Zylka, Fransa'dan Houda İbrahim ve Brezilya'dan Neusa Maria Barbosa da bulunuyor.
FIPRESCI Jürisi, biri Ana Yarışma, biri Belirli Bir Bakış, biri ise Yönetmenlerin On Beş Günü ve Eleştirmenlerin Haftası'nda olmak üzere üç ödül veriyor. Nuri Bilge Ceylan, daha önce "İklimler" ve "Kış Uykusu" ile Cannes Film Festivali'nde bu ödüle ulaşmıştı.
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