Kenter Tiyatrosu'nu yaşatacak
Sanat hayatının 60'ıncı yılını kutlayan usta oyuncu Genco Erkal, Yıldız ve Müşfik Kenter kardeşlerin 1968'de kurduğu Kenter Tiyatrosu'na sahip çıkmak adına oyunlarını bu tarihi mekanda sergileme kararı aldı.
17 Kasım'da yaşamını yitiren duayen tiyatrocu Yıldız Kenter'in emaneti olan Kenter Tiyatrosu'nun ayakta tutulması gerektiğini söyleyen Genco Erkal oyunlarını bu tarihi mekanda sergileme kararı aldığını duyurdu.
Dostlar Tiyatrosu, üç farklı oyununu mart ayı sonuna kadar her cuma Kenter Tiyatrosu salonunda sergileyecek.
"Bir Delinin Hatıra Defteri", "Merhaba" ve "Yaşamaya Dair" Kenter Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.
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