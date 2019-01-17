“Kendimiz oynamış olmamıza rağmen hâlâ titriyoruz"
Başrollerini Ramazan Demir, Ceren Yılmaz, Ejder Özkarslıgil ve Simge Uluer’in paylaştığı, Alper Mestçi’nin yönettiği “Üç Harfliler: Adak” filminin basın gösterimi önceki gün Kanyon Cinemaximum’da yapıldı.
Gösterim sonrası soruları yanıtlayan oyuncular, “Kendimiz oynamış olmamıza rağmen hâlâ titriyoruz. Kurgu, ses tasarımı ve görüntü efektleri sayesinde korku dolu bir 91 dakika yaşadık” dedi. Film yarın vizyona giriyor.
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