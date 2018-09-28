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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.09.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Kendimi öldürmeyi bile düşündüm

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Kendimi öldürmeyi bile düşündüm

Dünyanın en çok kazanan modeli özel hayatıyla ilgili sırlarını ortaya döktü. 

Podyumların en çok kazanan modellerinden biri. Artık 30'larının sonuna gelmesine rağmen de dünyanın en güzel kadınları listelerinde ilk sıraları kimseye kaptırmıyor. Ama buna rağmen Gisele Bundchen de hayatının bazı dönemlerinde zorluklar yaşadı. Hatta bir ara derin bir depresyona girdiğini ve bu yüzden intihar etmeyi düşündüğünü bile açıkladı.

Kendimi öldürmeyi bile düşündüm

Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Gisele Bundchen, kameralar karşısında yüzünden eksik olmayan mutlu ifadenin "profesyonellik gereği" olduğunu belirtti.

Kendimi öldürmeyi bile düşündüm

Yakında piyasaya çıkacak olan biyografisinde hayatı ve iç dünyasıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Bundchen "Yüzümdeki gülümseme gösteri içindi. Oysa yıllar boyunca depresyonla mücadele ettim" diye yazdı.

Gisele Bundchen, psikolojik sorunlarının işi gereği ülkeden ülkeye, çekimden çekime koşarken panik ataklarla başladığını itiraf etti. O dönemde hissettiklerini de "Kendimi güçsüz hissediyordum. Dünyanız gittikçe küçülüyor ve siz nefes alamıyorsunuz. Bu benim hayatım boyunca hissettiğim en kötü şeydi" diye anlattı.

Kendimi öldürmeyi bile düşündüm

Bir dönem hayatındaki her şeyin kendisini öldürmek istediğine inandığını söyleyen Bundchen anlatmayı şöyle sürdürdü: "Önce uçaklardı, sonra asansörler. Ardından tüneller, oteller, çekim yapılan stüdyolar ve arabalar geldi. Sonra bunlara benim kendi evim de eklendi. Her şey bir kafes haline geldi. Ben de o kafesin içinde birazcık hava için çırpınan bir hayvana dönüştüm. Bir çıkış yolu göremiyordum ve bir gün daha bu şekilde hissetmeye dayanamıyordum."

 Bundchen, bu umutsuz ruh hali içinde aklına bir anda boşluğa atlayıp bütün bunları bitirmek geldiğini belirti. Daha sonra tıbbi yardım alıp çeşitli ilaçlar kullanarak bu anksiyeteden kurtulduğunu da anlattı Bundchen.

Kendimi öldürmeyi bile düşündüm

Top model, bu ruh halinin o dönemde sürdürdüğü yaşam biçiminden kaynaklandığını da yazdı kitabında. "Sigara içiyordum. Bir gün içinde bir şişe şarap ve bol bol kahve tüketiyordum."

Bundchen, ruhsal sağlığını kazanmasında bu kötü alışkanlıkları terk etmesinin de etkili olduğunu belirtti. Bu kararı nasıl aldığını da şöyle anlattı: "Hepsini bir günde bıraktım. Eğer bir şey hayatımda soruna yol açıyorsa onları bırakırım gider."

Gisele Bundchen bütün bu karamsar ruh haline aktör Leonardo DiCaprio ile ilişkisi sırasında sahip olduğunu belirtti. Sigara ve içkiden uzaklaşma kararı verdiği sırada ünlü oyuncu ile ilişkisini de bitirdi. Buna gerekçe olarak da kendini yalnız hissetmesini gösterdi.

Kendimi öldürmeyi bile düşündüm

Top model, Tom Brady ile evlendikten sonra hayatının düzene girdiğini ancak anne olmanın kendisiyle ilgili bazı sorgulamalara yol açtığını da itiraf etti.

Çocuklarını anne sütüyle beslemenin de kendisinde güven sorunları yarattığını itiraf etti top model. Göğüslerinin şeklinin bozulduğunu düşünerek bıçak altına yatan Bundchen doğumdan bu kadar kısa zaman sonra bunu yaptığı için sonradan pişmanlık duyduğunu da anlattı.

Kendimi öldürmeyi bile düşündüm

Bundchen, 2015 yılında bir burka ile kendini gizleyerek Paris'te bir estetik kliniğine girerken görüntülenmişti.

 

 

 

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