Kendimi öldürmeyi bile düşündüm

Podyumların en çok kazanan modellerinden biri. Artık 30'larının sonuna gelmesine rağmen de dünyanın en güzel kadınları listelerinde ilk sıraları kimseye kaptırmıyor. Ama buna rağmen Gisele Bundchen de hayatının bazı dönemlerinde zorluklar yaşadı. Hatta bir ara derin bir depresyona girdiğini ve bu yüzden intihar etmeyi düşündüğünü bile açıkladı.

Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Gisele Bundchen, kameralar karşısında yüzünden eksik olmayan mutlu ifadenin "profesyonellik gereği" olduğunu belirtti.

Yakında piyasaya çıkacak olan biyografisinde hayatı ve iç dünyasıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Bundchen "Yüzümdeki gülümseme gösteri içindi. Oysa yıllar boyunca depresyonla mücadele ettim" diye yazdı.

Gisele Bundchen, psikolojik sorunlarının işi gereği ülkeden ülkeye, çekimden çekime koşarken panik ataklarla başladığını itiraf etti. O dönemde hissettiklerini de "Kendimi güçsüz hissediyordum. Dünyanız gittikçe küçülüyor ve siz nefes alamıyorsunuz. Bu benim hayatım boyunca hissettiğim en kötü şeydi" diye anlattı.

Bir dönem hayatındaki her şeyin kendisini öldürmek istediğine inandığını söyleyen Bundchen anlatmayı şöyle sürdürdü: "Önce uçaklardı, sonra asansörler. Ardından tüneller, oteller, çekim yapılan stüdyolar ve arabalar geldi. Sonra bunlara benim kendi evim de eklendi. Her şey bir kafes haline geldi. Ben de o kafesin içinde birazcık hava için çırpınan bir hayvana dönüştüm. Bir çıkış yolu göremiyordum ve bir gün daha bu şekilde hissetmeye dayanamıyordum."

Bundchen, bu umutsuz ruh hali içinde aklına bir anda boşluğa atlayıp bütün bunları bitirmek geldiğini belirti. Daha sonra tıbbi yardım alıp çeşitli ilaçlar kullanarak bu anksiyeteden kurtulduğunu da anlattı Bundchen.

Top model, bu ruh halinin o dönemde sürdürdüğü yaşam biçiminden kaynaklandığını da yazdı kitabında. "Sigara içiyordum. Bir gün içinde bir şişe şarap ve bol bol kahve tüketiyordum."

Bundchen, ruhsal sağlığını kazanmasında bu kötü alışkanlıkları terk etmesinin de etkili olduğunu belirtti. Bu kararı nasıl aldığını da şöyle anlattı: "Hepsini bir günde bıraktım. Eğer bir şey hayatımda soruna yol açıyorsa onları bırakırım gider."

Gisele Bundchen bütün bu karamsar ruh haline aktör Leonardo DiCaprio ile ilişkisi sırasında sahip olduğunu belirtti. Sigara ve içkiden uzaklaşma kararı verdiği sırada ünlü oyuncu ile ilişkisini de bitirdi. Buna gerekçe olarak da kendini yalnız hissetmesini gösterdi.

Top model, Tom Brady ile evlendikten sonra hayatının düzene girdiğini ancak anne olmanın kendisiyle ilgili bazı sorgulamalara yol açtığını da itiraf etti.

Çocuklarını anne sütüyle beslemenin de kendisinde güven sorunları yarattığını itiraf etti top model. Göğüslerinin şeklinin bozulduğunu düşünerek bıçak altına yatan Bundchen doğumdan bu kadar kısa zaman sonra bunu yaptığı için sonradan pişmanlık duyduğunu da anlattı.

Bundchen, 2015 yılında bir burka ile kendini gizleyerek Paris'te bir estetik kliniğine girerken görüntülenmişti.