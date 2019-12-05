Kendall Jenner'ın balmumu heykeli Berlin'de
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın balmumu heykeli Almanya'nın başkenti Berlin'deki Madame Tussauds Müzesine konuldu.
Jenner'ın beyaz ipek elbise ve aynı renkte ayakkabılarıyla bir sandalyeye oturup ayaklarını önündeki makyaj masasına uzatmış bir şekilde temsil edildiği balmumu heykele ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Ünlü modelin başka bir heykeli de Londra'daki Madame Tussauds Müzesinde yer alıyor.
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