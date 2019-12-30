Kemer Country'de aileler yarıştı

Yıl boyunca çok özel organizasyonlara ev sahipliği yapan Kemer Country’de yeni yıl öncesinde renkli bir yarışma düzenlendi. 12 aile, giydikleri sıra dışı kostümlerle birinci olabilmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı Selim ve Yiğit Gürman kardeşler kazandı. Kemer Country’de açılan yılbaşı stantları da hafta sonu katılımcılara keyifli anlar yaşattı.



Yarışmada Selim ve Yiğit Gürman birinci oldu.



Gülsüm-Can Üzel - Güneş Öztürk Yılmaz