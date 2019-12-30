MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKemer Country'de aileler yarıştı
GeriKeyif Kemer Country'de aileler yarıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:01,Son Güncelleme:/

Kemer Country'de aileler yarıştı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Kemer Country'de aileler yarıştı

Kemer Country önceki gün renkli bir yarışmaya sahne oldu. 12 aile, birbirinden renkli kostümleriyle birinci olabilmek için yarıştı.

Yıl boyunca çok özel organizasyonlara ev sahipliği yapan Kemer Country’de yeni yıl öncesinde renkli bir yarışma düzenlendi. 12 aile, giydikleri sıra dışı kostümlerle birinci olabilmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı Selim ve Yiğit Gürman kardeşler kazandı. Kemer Country’de açılan yılbaşı stantları da hafta sonu katılımcılara keyifli anlar yaşattı.  

Kemer Countryde aileler yarıştı

Yarışmada Selim ve Yiğit Gürman birinci oldu.
Kemer Countryde aileler yarıştı

Gülsüm-Can Üzel - Güneş Öztürk Yılmaz

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle