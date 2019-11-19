Kelebek çocuklar için söyledi
Derya Uluğ, “Göremedim Bi de Sen Bak” şarkısına klip çekti.
Uluğ, kelebek hastalığıyla mücadele eden çocuklarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla okuduğu şarkının gelirini Kelebek Çocuklar Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı:
“Bu, nadir görülen bir deri hastalığı. Henüz hastalığa çözüm bulamıyoruz ama onların acılarını dindirebiliriz. Şarkımızın gelirini Kelebek Çocuklar Derneği’ne bağışlıyoruz. Dilerim hep birlikte onlara şifa oluruz.”
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