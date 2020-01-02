Haber Giriş: 02.01.2020 - 16:45,
“Kedimi Gören Var mı?” çocuklarla buluşuyor
Çocuklar Ayça Warner’ın kaleme aldığı “Kedimi Gören Var mı?” oyunu sömestr tatilinde çocuklarla buluşuyor.
Çağrı Şensoy ve Tuğçe Yolcu’nun yönettiği oyun, 5 yaş ve üstü çocukların interaktif katılımıyla Ocak ayından itibaren Sahne Beşiktaş’ta... sahnelenecek.
Oyun, rejisi, müzikleri ve koreografisiyle “çocuklar anlamaz” değil, “çocuklar en iyisine layıktır” düşüncesiyle karşımıza çıkıyor.
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