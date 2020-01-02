“Kedimi Gören Var mı?” çocuklarla buluşuyor

Çağrı Şensoy ve Tuğçe Yolcu’nun yönettiği oyun, 5 yaş ve üstü çocukların interaktif katılımıyla Ocak ayından itibaren Sahne Beşiktaş’ta... sahnelenecek.

Oyun, rejisi, müzikleri ve koreografisiyle “çocuklar anlamaz” değil, “çocuklar en iyisine layıktır” düşüncesiyle karşımıza çıkıyor.