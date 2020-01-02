MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri“Kedimi Gören Var mı?” çocuklarla buluşuyor
GeriKeyif “Kedimi Gören Var mı?” çocuklarla buluşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 02.01.2020 - 16:45,Son Güncelleme:/

“Kedimi Gören Var mı?” çocuklarla buluşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Kedimi Gören Var mı?” çocuklarla buluşuyor

Çocuklar Ayça Warner’ın kaleme aldığı “Kedimi Gören Var mı?” oyunu sömestr tatilinde çocuklarla buluşuyor.

Çağrı Şensoy ve Tuğçe Yolcu’nun yönettiği oyun, 5 yaş ve üstü çocukların interaktif katılımıyla Ocak ayından itibaren Sahne Beşiktaş’ta... sahnelenecek.

Oyun, rejisi, müzikleri ve koreografisiyle “çocuklar anlamaz” değil, “çocuklar en iyisine layıktır” düşüncesiyle karşımıza çıkıyor.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle