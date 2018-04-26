Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli yapmanın püf noktaları
Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere olan ilgi günümüzde de artarak sürüyor. Kayısıdan incire, incirden şeftaliye, şeftaliden domatese kadar envai çeşit sebze ve meyveden yapılan reçeller sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise son günlerde mevsimin yaklaşması nedeniyle kayısı reçelinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Kayısı reçeli yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve kayısı reçeli yapmanın püf noktalarını sorgulayan vatandaşlar, kayısı reçelinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, kayısı reçeli nasıl yapılır?
Lezzetine doyamayacağınız yapımı oldukça pratik bir reçel olan kayısı reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, kayısı reçeli yapmanın püf noktalarını ve kayısı reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli yaparken nelere dikkat edilir?
KAYISI REÇELİ NASIL YAPILIR?
Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan kayısı reçelinin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik kayısı reçeli tarifini sorguluyor. Peki, kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçelinin malzemeleri neler?
MALZEMELER
2 kg kayısı
1 kg şeker
Yarım limon (Bol sulu)
YAPILIŞI
İlk olarak kayısıları iyice yıkayın ve süzgeçte süzün. İyice kuruduktan sonra kabuklarını soyun. tamamen kopmayacak şekilde ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartın. Derin bir kaba kayısıları dökün üzerine şekerin tamamını ilave edin. Daha sonra üzerine su ilave ederek şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. ( Burada kaynatmadan önce çekirdekleri çıkarılan kayısıları 1 gece buzdolabında da dinlendirebilirsiniz)
Su kaynadıktan sonra üzerine kayısıları ilave edin ve kayısılar yumuşayıp, şeker koyu bir kıvam alıncaya kadar 30 dakika pişirmeye devam edin. Kaynama süresinde ortaya çıkan köpükleri temizlemeyi de ihmal etmeyin. Reçelin ocaktan inmesine 5 dakika kala üzerine limon suyunu da ekleyin. Birkaç dakika da böyle piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...
PÜF NOKTALARI
Kayısıların reçelin içinde tan tane ve diri kalmasını istiyorsanız, sert ve küçük kayısılar kullanın. Ayrıca reçelde daha aromatik bir tat seviyorsanız kaynama esnasında çubuk tarçın kullanarak reçelinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Son olarak, reçel kavanozlarını güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin.
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