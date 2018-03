Kaybedenler belli, kazanan kim

Adaylığı sıfır, ödülü çok

Bu yıl Oscar gecesine damgasını vuracak, Hollywood’un altın tozlu tarihini yeniden yazacak kadar konuşulacak hikayenin aldığı adaylık sayısı sıfır. Belki havaya kaldıracağı heykeli hiçbir zaman olmayacak ama bu yıl, onun yılı olarak hatırlanacak: Adı, “#MeToo’; sloganı ‘Time’s Up’ (‘Süre Doldu’). Adaylıklardan ödül takdim edeceklere, davetlilerden sunuculara gecenin tüm yüzlerini, renklerini ‘#MeToo’ belirliyor. ‘Disaster Artist’teki performansıyla James Franco’nun ödül sezonun baş aktörlerindendi. Altın Küre sonrası başlayan suçlamalar Oscar yarışından sildirdi. Film de yarışta epey yara aldı, tek tük adaylıkla da olsa geceye katılıyor. Franco ise protestolardan çekindiği için evinden izleyecek.

Çevir kazı yanmasın

Ritüel malum: ‘Oyunculuk’ kategorilerinde, bir sene öncenin kazanları ertesi sene aynı kategoride karşı cinsine ödül vermek için sahneye çıkar. Geçen senenin en iyi erkek oyuncusu Casey Affleck, gecikmeli de olsa ‘kırmızı kart’ını gördü, ismi davetliler ve ödül takdim edecekler arasından silindi. İsmi taciz suçlamalarına karışmasına rağmen akademi ödül vermekte sakınca vermemişti. ‘#MeToo’ sonrası, bir ayıbını örtme çabası daha..

Nabza göre şerbet

Ödüll takdim etmek için sahneye çıkacak isimler, bir tür Hollywood’un yeni gözbebekleri, özenle cilalayıp gururla vitrine yerleştirdiği politik gündemin havalı ‘temsilcileri’: ‘Little White Lies’ dizisinden Nicole Kidman ve Reese Witherson (aile içi şiddet), ‘Black Panther’ filminden Chadwick Bosemen (Afro-Amerikan kültürü)

İlklerin gecesi

‘İlk’ler unutulmaz, atlanmaz: ‘En İyi Yabancı Film’ kategorisinin güçlü adaylarından ‘A Fantastic Woman’ın başrol ismini de Daniela Vega sahnede olacak.





Tarihi bir an olacak çünkü Oscar tarihinde ilk kez bir trans oyuncu ödül takdim edecek. Akademi, kalp kırması kadar gönül almasını iyi biliyor. Bu sene adaylık kapamamasına en çok içerlenen isimlerden Tiffany Haddish (‘Girls Trip), Arimie Hammer (‘Call Me By Your Name’) gibi isimler ve ‘Wonder Woman’, ‘Star Wars’ gibi filmlerin yıldızları da ödül takdim etmek üzere sahnede.

Streep’in oğlu, Lawrance’ın gelecek sevgilisi

‘En iyi erkek oyuncu’ adayları arasında ‘gönüllerin şampiyonu’ açık ara ‘Beni Adınla Çağır’ın, 22 yaşındaki starı Timothée Chalamet. Yeteneğinin üzerine gelen doğallığı ve sempatikliği karşısında Hollywood erimiş durumda. Oscar adaylarının ‘yıllık’ için çektirdiği hatıra fotoğraf çekimi buluşmasında Merly Streep’in kendisini tüm Hollywood mensuplarına “Tanıştırayım. Oğlum” diye takdim etmesi… Jennifer Lawrance’ın “Takıntılı derecede hastasıyım. Hamlemi yapmak için ergen yaşlarının geçmesini bekliyorum” demesi… Gece boyunca kameranın en çok ona dönmesi yüksek ihtilmal.

Kırmızı değil gri halı

Bir de ‘gri alan’da kalan tayfa var ki onlara karşı nasıl bir pozisyon alınması gerektiği Hollywood şöhretleri içim tam bir ‘kafa karışıklığı’ sebebi. Tören öncesi, elinde mikrafon, kırmızı halı röportajlarını kotaran isimlerden sunucu Ryan Scarcest’ın da adı benzer suçlamalara karıştı, birlikte çalıştığı kadınlar New York Times’a hikayelerini paylaştı. #MeToo dalgasının farklı seviyeleri var: Hakkındaki iddiaları reddediyorsan, çalıştığın kanal da senin arkanda duruyorsa ‘gri’ alana düşüyorsun. Scarcest, Oscar gecesi her zamanki yerinde, her zamanki mikrofonuyla olacak. Menajer takımı, oyuncuları kırmızı halıda nereden yürümeleri ve hangi sunucuyla konuşmaları konusunda sıkı sıkı tembihlemiş durumda.