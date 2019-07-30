Kavgalı rap'çiler aynı festivalde!
Olaylı bir şekilde rap dünyasına dönüş yapan Norm Ender, yeni şarkısında “Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” sözleriyle Ben Fero’yu hedef almıştı.
Norm Ender ile Ben Fero Azmak Saklıgöl'de 30 Ağustos-1 Eylül’de yapılacak Azmak Fest’te sahne alacak. Tatsızlık çıkmaması için rap’çilerin konserleri iki ayrı güne alındı.
Öte yandan rap'çilerin savaşı, Ceza, Ezhel, Killa Hakan ve Ben Fero'nun 'Fight Kulüp' şarkısıyla daha da kızıştı.
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