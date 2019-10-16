Karşınızda yeni "Kedi Kadın" Zoe Kravitz
Sinemanın en çok izlenen serilerinden biri olan Batman'ın yeni halkası için hazırlıklar sürüyor. Daha önce Robert Pattinson'ın Bruce Wayne karakterini canlandıracağı açıklanmıştı. Şimdi yeni Kedi Kadın (Catwoman) belirlendi.
Bu rolü şarkıcı Lenny Kravitz ile oyuncu Lisa Bonet'in kızı olan Zoe Kravitz canlandıracak. Daha önce Michelle Pfeiffer ve Halle Berry de bu karaktere hayat vermişti.
Filmin yönetmen koltuğunda ise Matt Reeves oturuyor.
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