Karne partisi

Vitamin ve mineral markası Doppelherz’in ev sahipliğinde gerçekleşen parti, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri ile çocuklarını bir araya getirdi.



Anneler Uzman Dr. Özgür Niflioğlu ve Uzman Eczacı Burcu Topçuğlu Sertaç ile kış mevsiminde Omega-3’ün doğru kullanımı hakkında sohbet ederken, çocuklar da oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.



Revna Demirören



