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Keyif
Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Karne partisi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Karne partisi

Cemiyet hayatının ünlü anneleri, Etiler Partykids’te “karne partisi”nde buluştu.

Vitamin ve mineral markası Doppelherz’in ev sahipliğinde gerçekleşen parti, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri ile çocuklarını bir araya getirdi.

Karne partisi

Anneler Uzman Dr. Özgür Niflioğlu ve Uzman Eczacı Burcu Topçuğlu Sertaç ile kış mevsiminde Omega-3’ün doğru kullanımı hakkında sohbet ederken, çocuklar da oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Karne partisi

Revna Demirören

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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