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Keyif
Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

Karne hediyesi

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Karne hediyesi

Oyuncu Bekir Aksoy önceki gün oğlu Emir’le Trump AVM’deydi. Oyuncu, oğlunu karne hediyesi olarak Trumpland’e getirdiğini söyledi.

Baba-oğul, eğlence alanındaki oyuncaklarla oynadıktan sonra yorgunluk atmak için bir kafede oturdular.
Aksoy, “Yeni bir tiyatro oyunu hazırlığındayım. Provalara ara verilince bu fırsatı değerlendirdim. Emir, sömestr tatilinde ve birlikte çok eğleniyoruz. Çocuklarla vakit geçirmek çok güzel” dedi.

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