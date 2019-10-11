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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

"Karınca"nın prömiyeri Boğaziçi Film Festivali'nde

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"Karınca"nın prömiyeri Boğaziçi Film Festivali'nde

Nazif Tunç'un yönetmenliğini üstlendiği "Karınca" filminin prömiyeri, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen "7. Boğaziçi Film Festivali"nde yapılacak.

Film, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, 18-25 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Prömiyeri 21 Ekim'de Atlas Sineması'nda yapılacak "Karınca", aynı kategori içerisinde yarışan 9 film arasında yer alacak.  TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen filmin senaryosunda Tunç'la beraber Halit Karaata'nın imzası bulunuyor.


Görüntü yönetmenliğini Yerkinbek Ptyraliyev'in yaptığı, müzikleri Taner Demiralp tarafından hazırlanan "Karınca"da Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal ve Birgen Engin başrolü paylaşıyor.

Yaptığı yardımın, istenilmeyen sonuçlara yol açacağını öğrenen bir adamın, hatasını telafi etmek için giriştiği ölümüne mücadeleyi anlatan filmin konusu şöyle:  "Nakliye kamyonunda uzun yol şoförü olan Şemsi, dağ yolunda önüne çıkan Fidan adındaki genç kızı İstanbul'a iyilik olsun diye getirmiştir. Fidan'ın canlı bomba eylemlerinde kullanılmak üzere terör örgütü tarafından ayartıldığını çok sonra öğrenen Şemsi, gerçekleştirilecek katliamlarda kızı İstanbul'a getirmekle sorumluluğu olduğunu düşünür. Eylem gerçekleşmeden Fidan'ı bulmak, terör örgütünün elinden kurtarmak, sağ salim yuvasına teslim etmek kararlılığındadır. Vicdanını rahatlatmak için her türlü kefareti ödemeye hazırdır."

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