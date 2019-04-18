Karayel’den sahipsiz hayvanlara destek!!!
Emre Karayel, Oksimoron oyununu 22 Nisan’da CKM’de sahipsiz hayvanlar yararına oynayacak.
Emre Karayel, tek kişilik tiyatro oyunu ‘Oksimoron’u 22 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde ‘Bana Göz Kulak Ol’ derneği yararına sahneliyor. Oyunun tüm geliri dernek tarafından sahipsiz hayvanların tedavi, mama, barınma gibi ihtiyaçlarında kullanılacak.
Özge Özder, Aslı Tandoğan, Ayça Varlıer’in öncülüğünde kurulan ve üyelerinin büyük çoğunluğu sanatçılardan oluşan Bana Göz Kulak Ol Derneği, öncülük ettiği önemli projelerle tanınıyor ve hem sahipsiz hayvanlara, hem de hayvan haklarına yönelik medyada farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
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