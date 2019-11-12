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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Kara Hafta'da Alfred Hitchcock rüzgarı

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Kara Hafta'da Alfred Hitchcock rüzgarı

Bu yıl 22 ile 23 Kasım tarihleri arasında Pera Palace Hotel’de düzenlenecek ‘5. Kara Hafta İstanbul Festivali’ polisiye romanın ünlü simalarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Festivalin bu yılki teması, yolu bir dönem Pera Palace Hotel’den geçen Sir Alfred Hitchcock olacak. Organizasyon kapsamındaki tüm etkinlikler iki gün boyunca ücretsiz olarak tüm halkın katılımına açık olacak.

Dünyanın en lüks tarihi oteli seçilen Pera Palace Hotel, geçtiğimiz yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon, Ian Fleming ve Mike Hammer anısına gerçekleştirdiği Kara Hafta Festivali’ni bu yıl efsane isim Alfred Hitchcock anısına düzenliyor.

Festivale; Michael Katz Krefeld, Petros Markaris, Teresa Solana gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra; Ahmet Ümit, Elçin Poyrazlar, Algan Sezgintüredi gibi önemli Türk yazarlar ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılacak.

Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal gibi Türk edebiyatının önemli isimlerini bulunduran 5. Kara Hafta Festivali; polisiye ve sinema eksenindeki oturumlarla edebiyat tutkunlarını ağırlayacak.

BEŞİNCİ YILA ÖZEL ÖYKÜ YARIŞMASI

Pera Palace Hotel’in DenizBank iş birliği ve Storytel desteğiyle düzenlediği, dünyada aynı adla yaygın olan polisiye edebiyat festivali Kara Hafta İstanbul, beşinci yılına özel bir öykü yarışması gerçekleştirdi. Gençlerin ilgisini polisiye edebiyatına çekmek amacıyla düzenlenen “Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması”na 150’ye yakın öykü katıldı. Kazananlar 21 Kasım’da gerçekleştirilecek açılış kokteylinde ödüllerini alacaklar.

 

 

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