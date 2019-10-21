Kapanış Şebo'dan!
Yaz boyunca devam eden Harbiye Açıkhava konserleri 27 Ekim Pazar akşamı Şebnem Ferah konseri ile sona eriyor.
Açıkhava sahnesi, Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenecek Şebnem Ferah konseriyle sezonu kapatmaya hazırlanıyor.
27 Ekim’de hayranlarıyla buluşacak olan Şebnem Ferah’a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları OzanTügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar),Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik edecek.
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